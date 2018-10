Dos regresos esperados

Después de varios meses y la larga espera, dos elementos de los Xolos de Tijuana regresarán a las canchas y estarán disponibles para Miguel Herrera.

Dilan Nicoletti y Henry Martín dejaron atrás largos meses de recuperación y aparecieron de nuevo con la camiseta del Xolaje con el equipo Sub 20 del Club Tijuana ante el Club Querétaro en la Fecha 10 del Apertura 2016 de la Liga MX, disputado este miércoles en el Estadio Caliente, ganando por marcador de 3-2.



Nicoleti, quien tuvo que esperar un año y cuatro meses para vestirse de nuevo como arquero del Club Tijuana, destacó el respaldo de la Institución para continuar viviendo el sueño de jugar al futbol profesional:



“Fue una lesión muy difícil, dos operaciones seguidas en mi rodilla, pero con sacrificio, con venir a entrenar todos los días, con el apoyo de los médicos, de Martín, Raúl López, de todo el club quienes siempre estuvieron con nosotros para poder recuperarnos”, comentó el portero.



Por su parte, el delantero Henry señaló el crecimiento y aprendizaje personal que le dejó el estar fuera de acción en los últimos seis meses y medio en los que realizó su rehabilitación. Cabe destacar que sufrió una terrible lesión de ligamento anterior cruzado que lo alejó todo el Clausura 2016 y parte del Apertura 2016:



“Estoy muy agradecido por la oportunidad y muy motivado, porque no recaí en la lesión”, explicó el delantero Rojinegro. “Esta lesión me ha dejado un gran aprendizaje. A cuales jugadas ir, a cuales no, más tranquilidad, más paciencia, no ir tan forzado a la jugada; estamos muy agradecidos con el Club. Siempre estuvieron con nosotros, en lo económico, emocional, siempre tuvieron el contacto con nosotros en todo momento”, concluyó Henry.

Henry Martín es uno de los dos delanteros mexicanos que tiene el Xolaje este torneo Apertura 2016.