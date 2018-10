'Checo' debuta ganando con Atlas

Los Rojinegros del Atlas vencieron en casa a los Rayados de Monterrey por marcador de 3 a 1, con una destacada actuación de los mexicanos, en especial jugadores surgidos de las fuerzas básicas, muestra de ello es el debut de Sergio Rodríguez.

Durante la semana, habíamos destacado la cantera de los Zorros, la cual sigue alimentando y nutriendo a las filas del primer equipo, como prueba está que por lo menos 5 de ellos han sido titulares en la mayoría de los partidos de este torneo, y en el último juego ante los regios, Atlas utilizó a 10 jugadores mexicanos, siete de ellos surgidos de las fuerzas básicas.

“El equipo funcionó bien, estoy muy contento, muy alegre por el debut, el equipo me arropó bien, me dio mucha confianza, hay que seguir de aquí para adelante, hay que levantar y hoy se demostró contra un equipo con un buen plantel, el equipo do mucha garra y la verdad estoy muy agradecido con todos ellos (jugadores) que siempre me apoyaron y respaldaron”.

(Sergio disputa un balón - César Montes | Foto: Imago 7 / Liga MX)

Siempre es grato ver jugadores de cantera vestir y defender la camiseta de los Rojinegros, y más cuando lo hacen bien, representando a un club que se caracteriza por darle la oportunidad a jóvenes mexicanos.

El joven aguascalentense describió como vivió el debut, no sólo el día del juego, sino desde una noche antes: “Creo que es muy linda, te pasan muchas cosas por la cabeza, te pasa todo lo que has vivido, la verdad fue algo muy lindo y que es inexplicable”.

Para finalizar, Sergio Alfonso comentó que la constancia y trabajo diario le ha servido para llegar al primer equipo, la cual le alcanzó para ser titular y capitán de la Sub-20 durante más de un año.

