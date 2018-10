Las diez del zorro: Semana 11

El Atlas rompió su racha de cinco partidos seguidos sin ganar y lo hizo de la mejor manera posible. Por más de 90 minutos mantuvo el marcador con diferencia de tres goles, y con comodidad y contundencia, volvió a darle una alegría a su gente que no deja de soñar en poder hacer algo importante en el torneo que festejan cien años de existencia. A continuación repasamos lo que nos dejó el duelo contra los rayados y el panorama que le espera a los del paradero.

1. Imponente de local

Con marca de tres ganados y tres empatados, los zorros marcan como uno de los mejores locales del torneo, y de nuevo hicieron valer su condición de anfitriones para sacar los tres puntos. Recordemos que los zorros desde la segunda etapa de Tomás Boy eran una miseria en casa, independientemente de como terminen el campeonato, habrán llegado a un record de puntaje alto jugando como local, que desde hace dos años no igualaban. Además de los puntos, la unión que se crea entre el equipo y la afición es vital para conseguir los resultados. Hasta ahora las cosas marchan bien en casa, habrá que mejorar de visita en la que solo hemos conseguido dos empates por tres descalabros.

2. Regresando a las bases

Podrá sonar demasiado optimista, pero claro que es un comienzo jugar con 10 mexicanos en el terreno de juego sin importar las causantes, y además que siete de ellos hayan sido formado por las fuerzas básicas del club, habla algo del equipo y la institución, sobre todo ahora que con la nueva regla 10/8 la mayoría de los planteles no tienen ningún inconveniente en alinear al jugador que les plazca. El siguiente viernes los zorros enfrentaran al cuadro que más se ha aprovechado de esta nueva modalidad. Esperamos que José Guadalupe Cruz le de seguimiento a esta alineación que cumplió de manera correcta su labor el sábado y se haga valer el dicho futbolístico "Alineación que gana repite".

Foto: Info7

3. Jahir levanta la mano

Con dos tantos el fin de semana, el ya no tan joven Jahir Barraza se alzó como la figura del encuentro y reclama con autoridad el puesto de delantero central en el once inicial. A pesar de que Barragán aún sigue siendo el máximo goleador de los zorros con tres tantos, se la ha visto muy errático y sin confianza desde hace rato. Se puede argumentar que a Luis Nery no se le ha dado la suficiente oportunidad este torneo, apenas poco más de 90 minutos, de Jefferson Duque ya mejor ni hablemos. Pero ¿como vas a contra-argumentar cuando te hablan en la cancha?. Tres oportunidades de gol en 45 minutos de juego, y dos de ellas terminan dentro del marco, un jugador identificado con los colores y además mexicano, ¿acaso hay alguien que se atreva ahora de contradecir a nuestro nuevo goleador? Esperemos que lo del sábado sea un indicio de lo que viene y no un espejismo de lo pasado.

Foto: LigaBBVA

4. Debut rojinegro

La principal sorpresa en el once presentado por los rojinegros en el encuentro frente a Monterrey, fue el debut del canterano Sergio Rodríguez. El profe cruz volvió a insistir en jugar con un enganche atrás del delantero central, pero ahora en lugar de elegir a Christian Tabó se decantó por Sergio Rodríguez. Con participación en el segundo gol de los zorros y un partido en el que a pesar de no lucir mucho, se vio lo que puede ofrecer. Un joven que conoce su posición, muy pensante y con técnica individual. A pesar de no ser un velocista se le vio sacrificándose por el equipo y presionando en campo rival para apoyar a los compañeros, ayudo a implementar la intensidad del equipo e incluso intento en par de ocasiones disparos lejanos.

Foto: Info7

5. Adentro y a cobrar

A diferencia de otros encuentros en los que los del paradero se cansaban de fallar, ahora se encontraron apenas con cuatro oportunidades claras de gol, de las cuales tres se fueron al fondo de la portería del spider man Orozco. Si solo nos vamos a los hechos puede que haya quien diga que cuatro oportunidades por partido no son suficientes, que hay que generar más, no siempre se anotaran todas, pero en mi opinión es un avance en la ofensiva de los zorros. Varios planteles han vestido la casaca del Atlas, con juego alegre y al frente pero que simplemente fallaban frente al arco, ahora se da un partido en el que no se llega tanto pero se anota mucho, en lo personal, prefiero la senda que pareciera podría ser la que marque el resto del campeonato para la academia. Mientras sean para adentro y no para afuera, que vengan las oportunidades que sean.

6. Mejora sustancial

Además de la contundencia al frente, hubo dos aspectos que se mejoraron mucho en tanto a partidos pasados; la intensidad y las pérdidas de balón. El principal problema de los atlistas en lo que va del torneo de liga habían sido los regalos de pases que se le deba al rival en la salida de nuestro equipo, en propio campo, éramos nosotros quienes iniciábamos las acciones de peligro del rival, ahora no nos vimos en esas circunstancias, no todo los pases se pueden acertar, pero ahora fueron más asertivos a la hora de perder el esférico. El otro aspecto fue la intensidad. Por más molesto que pueda ser que tu equipo no juegue bien, no hay nada que supere la molestia de un equipo que no quiere jugar, en esta ocasión se vio lo contrario. Hubo lapsos del partido en los que se volvía a presionar al rival desde la salida, se corrió por todo el campo y no se perdió el orden. Bien por el Atlas.

Foto: Info7

7. A ras de pasto

Tres de las cuatro oportunidades que generaron los rojinegros, salieron de jugadas en las que se jugo el balón desde el piso. No trazos largos, no despejes, no reventar, sino la circulación y buen trato de balón fueron lo que permitió al Atlas acercarse a la portería de Monterrey. A pesar de que los regios presionaban bien en la salida, hubo un exceso de jugadas en las que se optaba por trazos largos y despejes desde la salida. El sábado se notó en que se fortalece el equipo del Profe y en que normalmente sale perdiendo.

8. Sin stopper

A pesar de haber dado probablemente la mejor actuación de la temporada, sigue habiendo una posición en la que nuestro técnico no ha podido encontrado el jugador adecuado o la dupla adecuada. La contención ha sido liderada por Rafa, Macue, Salas, Salinas, etc. Pero en ninguna ocasión ha funcionado de manera correcta, ¿a que me refiero? La principal función de la contención es repeler los ataques del rival, robar la pelota y darle salida. Sin embargo, la única manera en que recuperamos la pelota es hasta tres cuartos de cancha o cuando el rival termina su jugada, principalmente ni Luis Robles ni Javier Salas han podido ser el stopper que necesita el equipo.

9. Monterrey

Sin quitarle crédito al partido casi perfecto de los locales, el equipo que presento el cuadro de Antonio Mohamed es uno muy mermado en comparación al torneo pasados. Si bien siguen casi con el mismo plantel, su nivel ha bajado de manera alarmante. Hombres como Edwin Cardona, Walter Gargano y Rogelio Funes Mori no han podido encontrar camino en este campeonato. No obstante fue la central de jóvenes que presentaron los norteños la que peor se vio en el encuentro, dos de los goles fueron idénticos y aún así no los pudieron contrarrestar. Un verdadero desastre la defensa presentada por los regios.

Foto: Jornada.unam

10. En frío

Increíble que diga esto pero lo que mas me sorprendió en el juego del sábado fue la eficacia y efectividad de una defensa que volvió a verse muy sólida después de siete jornadas. Oscar Ustari ya no necesita palabras, sin ser muy exigido, de nuevo hizo una parada extraordinaria.

No obstante, en mi opinión el mejor hombre del partido, no el más destacado, es Luis Robles. Estuvo impecable en la defensa, no perdió ningún duelo individual y rechazo todo lo que le llegó al área, al igual que Rafa Márquez, de quién no esperaba un partido tan bueno como el del sábado. La central demostró estar a la altura y un plus que tiene sobre los refuerzos colombianos es la posibilidad de una salida más limpia, ya que ambos se han acostumbrado a jugar de contenciones.

Foto: Info7

Ambos laterales se dedicaron a defender principalmente e ir al ataque cuando sea necesario, cada uno con una asistencia (Reyes y Madueña) y cumpliendo perfecto las labores defensivas, se alzan de nuevo como los costados predilectos.

El aparato ofensivo completamente formado por canteranos jóvenes cumplió al tener participación en todos los goles y más que nada meter intensidad y sobre todo velocidad, algo que hacía mucha falta en el equipo. Garnica y Álvarez se vieron muy bien por los costados y listos para aceptar la titularidad y encarar el compromiso en Tijuana en unos días.