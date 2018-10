Monterrey listo para cerrar con dignidad en Concachampions

Semana de intensa actividad para Rayados, puesto que este miércoles buscarán cerrar de manera digna su participación en el torneo de Concachampions, recibiendo al conjunto de Don Bosco en la cancha del Estadio BBVA y posteriormente la intención de seguir con vida en Liga tendrá que ser ante las Águilas del América en la doceava fecha del Apertura 2016.

Este martes en conferencia de prensa, el arquero, Alexander Domínguez, dio sus puntas de vista referente al entorno actual del conjunto regiomontano.

“Sabemos que mañana (miércoles) tenemos un partido muy importante, todos los partidos que le toque jugar a Rayados hay que enfrentarlos de la mejor manera. A pesar de que no se juega nada a nosotros nos sirve mucho para tratar de retomar más confianza, pienso que es algo que no está faltando”.

El cancerbero ecuatoriano expresó que Monterrey no tiene tiempo para lamentarse y que buscarán recomponer la situación que vive el equipo donde en la Concachampions ya no hay posibilidades de avanzar y la Liga se está complicando cada vez más para una clasificación a la Liguilla.

Sobre el cómo espera el duelo ante Don Bosco, donde tal vez la entrada no sea la de costumbre con la afición por el hecho de ya estar descalificados del torneo de CONCACAF, Alexander refirió: “Obviamente entendible, por ahí la hinchada no está de acuerdo a lo que está viviendo el equipo. La hinchada juega su partido a parte, es muy importante para nosotros, ellos son el número doce. Si mañana no se ve el estadio lleno, nosotros trataremos de dejar todo y tratar de hacer un buen espectáculo”.

Domínguez pidió tranquilidad por el presente albiazul y que espera que todas las críticas que han aparecido hacia Rayados, pronto puedan terminar, reflejándolo en la cancha.

‘La Pandilla’ se enfrenta de manera protocolaria al Don Bosco este miércoles en punto de las 21:00hrs donde todo parece indicar que habrá un plantel totalmente alternativo, pensando en el cotejo ante los azulcremas el fin de semana.