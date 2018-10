Avilés Hurtado: "Había que ganar como sea"

Los Xoloitzcuintles de Tijuana continúan dando muestras de gran futbol, el cual los ha llevado a liderar la tabla general del torneo de Apertura 2015 del futbol mexicano. En su más reciente encuentro lograron obtener la victoria a domicilio frente a los Guerreros del Santos Laguna por marcador de 2 goles a 1. Al terminar este cerrado encuentro, el habilidoso atacante de los fronterizos, Avilés Hurtado, habló con los medios de comunicación presentes.

Al preguntarle a Avilés sobre su sentir por el liderato de los rojinegros, este respondió que se siente feliz por esto pues piensa que es fruto del gran trabajo realizado por el equipo: "Si, la verdad estamos muy contentos. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Pero bueno, creo que el equipo se entregó al máximo y lo importante era conseguir un resultado positivo. Sacamos los tres puntos y conseguimos los 3 puntos que era lo importante para nosotros".

A pesar de que Hurtado no pudo disputar todos los minutos de juego ante Santos, el jugador declaró que se sentía satisfecho con su labor: "Siendo sincero, yo me sentí muy bien. Ya en los minutos finales yo ya no estaba en el terreno de juego, pero igual había que ganar como sea".

A pesar de la larga racha que el jugador acumula sin hacerse presente en el marcador, Avilés asegura sentirse tranquilo pues lo importante no es quien anote los goles sino que el equipo pueda obtener buenos resultados: "Lo importante no es quien meta los goles sino que el equipo siga ganando, y es lo que estamos haciendo", aseguró.

Por último, se le preguntó al casaca 11 de la escuadra canina si considera que alguno de los equipos dominó el juego, a lo que respondió que poco importa eso sino se tiene la contundencia necesaria para reflejar esa superioridad en el marcador: "Yo creo que fue un partido parejo. Por momentos nos sentimos superiores, pero ellos también tuvieron sus oportunidades. Nosotros fuimos contundentes y eso es lo más importante. El que meta los goles es el que gana", finalizó.