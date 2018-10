Con lo mínimo, el América avanza a cuartos en la Copa MX

Les agradecemos por acompañarnos en esta retransmisión, sigan en Vavel México para mantenerse informados en lo que ocurra en la Copa MX, buenas noches.

¡Termina el partido! Lo gana el América por la mínima

90´ Se agregan tres minutos

86´ El partido es de alta tensión, cualquier error de los dos equipos puede salir caro

83´ Tarjeta de amonestación para Oribe Peralta

82´ Último cambio del América, sale Silvio Romero entra Renato Ibarra

80´ El partido ya se rompió, ya se juega de ida y vuelta con pelotazos

77´ Soberbia aplicación de Pablo Aguilar con el fuera de lugar y se anula el gol de Paganoni

76´ Cambio del América sale Michael Arroyo entra William Da Silva

75´ Rubens Sambueza le hace un berrinche al árbitro y se lleva la tarjeta amarilla

74´ El Veracruz no presiona, le dan chance a las águilas a buscar la pelota sin problema alguno hasta media cancha

72´ El América sufre en las salidas, busca seguir jugando desde su área

69´ Último cambio de los escualos entra Vera sale Acosta

67´ Gran corte defensivo de Julio Furch, evitó el segundo del América

65´ Otro cambio de Veracruz: Sale Juan Albin, entra Juan Pérez

63´ Cambio de Veracruz: Sale Vuletich entra Julio Furch

62´ Comienza la lluvia en el Azteca, el Veracruz irá con todo

60´ Cambio del América, sale Paul Aguilar entra Gil Burón

56' Se ha mantenido la lucha defensiva entre ambos conjuntos, el juego físico ha sido clave

49´ Gallese! gran atajada del guardameta peruano, evita el segundo gol del América

45´ Inicia la segunda parte

45´ Termina el primer tiempo el América lo gana por la mínima

43´ Las águilas se ven aceleradas previo al final del primer tiempo

39´ Cambio de juego para el América, el gol ayudó animicamente, ya juegan por las bandas

35´ Gran cabezazo de Oribe Peralta, aprovecha el espacio y cabecea al lado contrario, lo gana el América 1-0

34´ Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool del América

33´ Primer tiro de esquina para el América

31´ El Azteca retumba en abucheos y rechiflas para el cuadro local

30´ Poco que decir del América, casi no ha llegado al marco de Gallese

29´ Paul Aguilar sigue moestrando orgullo, pero se ve en malas condiciones

26´ Pésimas noticias para el América, Paul Aguilar se lastima la rodilla, habrá que esperar el diagnostico

24´ Falta a favor del América

22´ Tiro de esquina para Veracruz

20´ Los escualos se han visto mejor en la cancha, presionan la salida del América y eso refleja la poca creatividad del conjunto azulcrema

16´ Veracruz desaprovecha un tiro libre claro

11´ Comienza la pólemica, un disparo de Vulcetich que le pega en la mano a Aguilar, pero el árbitro hizo mutis

10´ Falta y tarjeta amarilla para Agustín Vulcetich

?9´ Disparo de Albin que atrapa Hugo González

7´ El Veracruz buscará el contragolpe en cada balón que tenga a partir de su área

5´ Los dos equipos se muestran con juego físico en los primeros minutos

1´ ¡Arranca el partido!

Por su parte, los escualos saldrán así: Gallese, Chiapas, Andrade, Paganoni, Noya, Meneses, Rodriguez, Acosta, Albin, Cahais, Vuletich

Este será el once inicial de las águilas: González, Aguilar, Váldez, Goltz, Aguilar, Mares, Martínez, Arroyo, Sambueza, Romero, Peralta.

Ha habido una gran actividad dentro de la Copa MX, de la cual destaca el poderío de la Liga MX ante el Ascenso MX

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América - Veracruz, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El Estadio Azteca será la sede de este cotejo cuando en punto de las 21:00 horas Adonai Escobedo Gonzalez pite para que ruede la pelota en este cotejo de octavos de final.

En Veracruz ha sido una semana discreta tras la salida del cuerpo técnico; lo destacado ha sido la adaptación del plantel a una nueva etapa, así como el regreso de Luna y Ortega al Estadio Azteca, donde en su etapa como futbolista brindaran grandes actuaciones con América.

Apenas llegó y La Volpe ha aceptado la relación un tanto tensa que mantiene con Michael Arroyo, a quien ya ha dirigido y quien expresa que "lo sala"; al respecto, el 'Bigotón' señaló que ya ha hablado con el plantel y pedido compromiso con todos.

Atentos a Rodrigo Noya l El defensor no ha visto la actividad a la que estaba acostumbrado, cosa que podría cambiar con el regreso de Luna y Ortega, quienes lo conocen bien. Como ventaja, tiene su buen manejo con los pies y apoyo de la afición, que conjugado con el mal momento de Matías Cahais, lo pueden colocar como referente en el cuadro bajo del equipo.

Atentos a Hugo González l El cancerbero americanista ha demostrado ser una opción segura para el arco, sin embargo, la dura competencia que ha sostenido con Muñoz lo priva de consolidarse con los azulcremas; por ello, será importante impresionar a su nuevo timonel desde el primer minuto.

En el bando escualo todo ha sido hermetismo en las planas altas. La salida de Pablo Marini ha supuesto un golpe duro para toda la institución; se espera que en la conferencia de prensa tras este partido, Juan Antonio Luna dé más detalles sobre la situación del equipo.

Con respecto a su llegada con América, Ricardo La Volpe se mostró seguro de haber sido la mejor opción para los de Coapa: "Me llamaron del América, se juntaron con uno, con otro, conmigo… Y me eligieron, y acá estoy. Es un gran reto (...) Estás con un equipo que no armaste, que no trabajaste, pero para eso estoy ahora, es lo que me toca y, como les dije a los dirigentes, el compromiso es muy grande".

Cabe señalar que hace más de 10 años que Veracruz no conoce la victoria en el Estadio Azteca, datando la última del Apertura 2005 con marcador de 1-2 con un gol de Pablo Quatrocci en los últimos minutos de juego.

Los últimos siete partidos entre estos equipos decantan una ventaja para América, quien ha salido victorioso en tres, sumados a un triunfo jarocho y cuatro empates.

El último partido del tiburón como visitante dentro del torneo coopero fue el pasado 13 de septiembre cuando empató a un gol con Santos Laguna en el TSM.

Los Tiburones clasificaron de forma contrastante a los octavos de final, empatando en el último minuto ante Santos Lagua y cosechando apenas 4 puntos, con 6 goles a favor y 9 en contra, ubicándose como último clasificado de la tabla general.

Veracruz también llega con inestabilidad en el banquillo. Apenas el fin de semana, Pablo Marini dijo adiós al equipo porteño. Ahora, Juan Antonio Luna volverá a fungir como DT escualo, toda vez lo estuviera haciendo en la sub 20; aunque lo haría de manera interina, la familia Kuri lo mantendría hasta el fin del torneo. Está será su segunda etapa como estratega principal de los jarochos; Cristóbal Ortega será su mancuerna.

El último partido del club azulcrema como local dentro del torneo de copa fue el pasado 16 de agosto cuando derrotaron 2 goles a 0 a Venados de Mérida en el Estadio Azteca.

Las Águilas no sólo avanzaron como líderes de su grupo, sino de toda la competencia y con pleno de triunfos, obteniendo 12 puntos, anotando 11 goles y recibiendo tan sólo uno. El equipo más regular de la fase de grupos.

América vivirá su segundo partido bajo el mando de Ricardo La Volpe, buscando ir encontrando el sello del argentino y ganar credibilidad avanzando en el torneo copero, recordando que la misión del centenario es ganar cuanto sea posible.

¡Buenas noches, amigos de VAVEL México! Bienvenidos al minuto a minuto del partido América - Veracruz , perteneciente a los octavos de final de la Copa Corona MX. El partido tendrá lugar en el Estadio Azteca en punto de las 21:00 hrs.