Murallas 'rojinegras' en el Caliente

Empieza la jornada 12 de la Liga MX con equipos portando los mismos colores y una idea de juego que se asemeja, Tijuana recibe a Atlas en un partido donde se puede jugar a futuro posiciones en la tabla del cociente. Habrá que poner el ojo en las porterías de ambos equipos, tanto 'Xolos' como 'Zorros' tienen experiencia en esta zona de la cancha; además de haber portado los colores del "Titán Tapatío".

Óscar Ustari

Desde la llegada de 'Osky' al Atlas la campaña pasada, se convirtió en un ícono rápido para la portería de los 'Rojinegros' y hasta para la afición. Lo único que ha impedido a Ustari por ser regular en el equipo, son las lesiones en su rodilla que le han ocasionado partidos de baja.

Pero fuera de esto, el "1" del Paradero es un jugador que con sus intervenciones le han significado varios puntos valiosos al equipo tapatío. Sobre todo este torneo que el equipo tenía malos partidos y Ustari ha rescatado a Atlas en diversas ocasiones.

Con diez partidos disputados y doce goles recibidos, es uno de los arqueros más infravalorados de la Liga. Es un portero que llegó con muy pocos focos de atención pero se convirtió en poco tiempo en los mejores de la Liga MX.

Foto: Atlas FC

Números al momento de Ustari

PJ PT MJ GR TA 10 10 900 12 0

Simbología: (PJ) Partidos Jugados, (PT) Partidos de Titular, (MJ) Minutos Jugados, (GR) Goles Recibidos, (TA) Tarjetas Amarillas.

Federico Vilar

El arquero argentino llegó para defender la 'Perrera más grande de México' en el Apertura 2015. Con más dudas que con seguridad, Vilar se hizo de la titulardiad en el 'Xolaje' teniendo actuaciones de regulares a malas en los primeros torneos que estuvo con el equipo.

Para este Apertura 2016, ha retomado el nivel que se le conoció en sus primeros años, y con esto ha tenido varios encuentros con su valla invicta. Vilar se verá las caras con su ex-equipo (Atlas) donde estuvo durante 18 meses, disputando la Copa Libertadores.

Foto: Mediotiempo

Números al momento de Vilar

PJ PT MJ GR TA 11 11 990 9 0

Simbología: (PJ) Partidos Jugados, (PT) Partidos de Titular, (MJ) Minutos Jugados, (GR) Goles Recibidos, (TA) Tarjetas Amarillas.

¿Quién ganará el duelo?

Si bien los dos porteros tendrán una dura delantera que enfrentar, el que tendrá mayor preocupación será Óscar Ustari. Y no es por los jugadores que tiene el equipo fronterizo, sino que Atlas jugará con defensores centrales no habituales en el once inicial. Se perfila que inicie Rafael Márquez junto a Luis 'Macue' Robles, debido a que los defensores centrales titulares están prácticamente fuera del torneo.

Por lo que Federico Vilar tendrá a su equipo bajo regular y no habrá ninguna rotación como la que hará el estratega Guadalupe Cruz. Tanto Ustari como Vilar serán fundamentales para que se mantenga el empate parcial a cero en los primeros minutos del partido y esto llevará a variantes por los dos técnicos para buscar los tres puntos.