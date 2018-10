Antonio Mohamed contento por respaldo de la directiva

Rayados terminó su preparación de cara al crucial encuentro que tendrán este sábado cuando reciban la visita de las Águilas del América, en el marco de la doceava fecha del Apertura 2016.

La tarde de este viernes, el timonel del conjunto regiomontano, Antonio Mohamed, habló sobre lo que viene de cara al choque con los azulcremas, no sin antes tocar el tema del respaldo que recibió por parte de la directiva albiazul, tras el momento que vive el equipo.

“Es una continuidad de proyecto, me pone muy contento pero estoy enfocado en el partido de mañana, es lo único en lo que pienso” expresó el ‘Turco’ que resaltó la importancia de sacar un buen resultado ante la escuadra capitalina.

‘Tony’ habló de cómo ve a sus elementos para el enfrentamiento de este fin de semana: “En este tipo de partidos el equipo no necesita motivación, va a responder, va a dar la mejor versión. Las dudas se generan cuando enfrentamos a rivales que no pueden ser tan exigentes como el América. Espero no ver la versión del Atlas”.

Mohamed fue cuestionado por el volver a enfrentar en el banquillo a Ricardo Antonio Lavolpe, DT que recién tomó las filas del club americanista y esto fue lo que dijo: “Siempre es un placer, es una persona que ha dejado un legado en México pero hay que ganar. No me interesa quién es el entrenador rival, estamos enfocados en el club y requerimos ganar”.

Posteriormente el ‘Turco’ reconoció parte de los aspectos anímicos que tiene Rayados en la actualidad: “Hoy es una situación de armonía grupal, que seamos el mismo del año pasado, hay que recuperar esa alegría, en algún lugar se perdió, creo que fue en el minuto 93 de la Final (vs Pachuca). Ya es momento de sacar esa mochila de encima y pensar que solo ganando estos próximos partidos, podemos tener una revancha”.

Finalmente se confirmó que Monterrey este fin de semana tendrá la ausencia del ecuatoriano, Walter Ayoví, esto por una lesión que le impide ver acción ante los capitalinos.