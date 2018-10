Fernando Uribe: "Lo ideal es seguir aportando al equipo"

Fernando Uribe, futbolista del Toluca, consideró que vive un buen momento gracias a los goles que ha podido marcar en la Copa y en el torneo ligero:

"Todo viene de la mano porque igual el equipo se ve muy bien, con mucha confianza, se está encontrando en cada juego una versión mejor a la anterior, así que individualmente también todos mejoramos, y yo obviamente hago parte de ese conjunto, que quiero aportar para que sigamos creciendo, así que todo viene de la mano y sirve para que tanto colectiva como individualmente, subamos", señaló.

"Me siento bien físicamente, mentalmente cada vez más tranquilo, así que sí se está llegando a un muy buen nivel y siempre digo que hay que trabajar mucho más para seguir subiendo y seguirle aportando mucho más al equipo", añadió.

Acerca de lo que ha vivido con el cuadro rojo en la era de Hernan Cristante, el colombiano dijo:

“Obviamente va desde el trabajo de pretemporada, desde que llegó y la confianza que le ha dado tanto al grupo como individualmente a varios jugadores y he sentido esa confianza, cuando pasó lo de mi lesión en la pretemporada siempre me dieron la tranquilidad, la confianza, la buena energía para que me recuperara de la mejor manera y eso al final hay que retribuirlo después también, uno con buenas actuaciones, con la entrega, puedo jugar bien o mal, pero que nunca falte esa entrega y es lo que trato de hacer cada partido".

De cara al duelo que los escarlatas tendrán frente al conjunto del Necaxa, el goleador aseguró que no será un duelo fácil, debido a que “se armaron bien, tienen muy buen equipo, están haciendo un muy buen torneo así que va a ser un partido muy intenso, difícil, pero nosotros tenemos que pensar en lo que debemos hacer para conseguir un buen resultado, así que vamos a afrontar este partido con la misma intensidad, la misma responsabilidad con la que hemos afrontado los anteriores para conseguir un buen resultado".

En cuanto al posible duelo personal que el colombiano pueda enfrentar al portero argentino del conjunto hidrocálido: Marcelo Barovero, Uribe dijo:

"Para uno es igual siempre, el objetivo del delantero, sea cual sea el arquero rival, es anotar, así que obviamente nosotros iremos con eso en mente, y haremos el mayor esfuerzo para batirlo, es un muy buen arquero, tiene una muy buena trayectoria, pero nuestro trabajo va a ser anotarle".

Referente a su convocatoria señaló que es un honor poder representar a su país que es dirigida por José Pekerman, quien también dirigió al cuadro escarlata:

“Ellos son los que toman las decisiones pero sería lindo que volteara a donde él estuvo también, que recordara un poco".

"Sería un orgullo pero no me desvelo ni es mi objetivo principal, quiero que si se da, se dé por el buen rendimiento que tengo acá, por aportarle a este equipo que se lo debo todo en este momento, lo máximo, entonces que sea un suceso después de esto. No tenerlo como primer objetivo porque de lo contrario voy a descuidar después lo que de verdad en este momento importa que es estar acá en Toluca y servirle y entregarme todo", dijo.