Erbin Trejo disfruta su momento con Toluca

Erbín Trejo disfruta del gran momento que vive con los Diablos Rojos del Toluca y consideró que su gol a media semana que le marcó al cuadro del Léon es el mejor de su carrera, así como también agradeció los minutos que ha tenido, la confianza del entrenador y del equipo es fruto de lo que viene haciendo y confirmó que seguirá trabajando para maneterse a tope:

"Lo primero es mucha felicidad por haber encontrado la continuidad que estaba buscando, ha sido un esfuerzo y he trabajado muchísimo, se oye muy trillado porque hay mucha gente que lo dice cada que le empieza a ir bien, que trabaja muchísimo, pero yo creo que sí me ha costado incluso a veces hasta de más, pero algún día mi esposa me lo dijo, que las cosas que costaban más se disfrutaban más y creo que en ese punto tuvo mucha razón, ahorita lo estoy disfrutando, quiero seguir trabajando y esforzándome para tener más minutos y la oportunidad de seguir mostrándome", dijo.

Trejo Macías asegura que para poder llegar a donde está no ha sido tarea fácil: "Me ha costado mucho, ahora espero y voy a dedicarle el tiempo necesario al trabajo, a corregir lo que me hace falta para estar mucho tiempo y poder tener una regularidad buena".

Sobre el tanto que marcó el pasado miércoles, el mediocampista aseguró: "Desde ayer en la noche ya viéndolo en frío, en casa, es el mejor gol que he metido en mi carrera, he metido pocos pero al final de cuentas se disfruta y el momento del partido en que fue, cuando el marcador estaba empatado, fue importante, y qué bueno que se dio así".

"Cuando uno le pega con el empeine es difícil buscar una colocación, se sacrifica colocación, yo le pegue como venía, salió ahí y fue un buen gol; afortunado que haya salido ahí y contento de que se haya visto de esa manera", agregó.

Del juego que sostendrán frente al conjunto hidrocálido el sábado por la noche, dijo que el cuadro mexiquense busca los 3 puntos, pese a que el Necaxa está invicto como local: "Ojalá sea así, por trabajo y esfuerzo vamos a ir a plantear el partido que siempre hemos hecho que es tener el balón, intentar proponer, buscar concretar las que tengamos, porque afortunadamente somos un equipo que genera oportunidades de gol, entonces buscar concretar las que tengamos y por qué no, ir a quitarles el invicto que tienen en casa".

"Son equipos peligrosos porque se juegan mucho al estar en problemas de descenso, pero es igual, es irlo a enfrentar sabiendo que es un gran equipo, sabiendo que tiene muchas virtudes, buenos jugadores, e irlo a enfrentar de la mejor manera, proponiendo y haciendo lo que sabemos hacer que es tener el balón y tratar de generar jugadas de gol", concluyó.