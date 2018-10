El Diablo cae electrocutado en el Victoria

A. Talavera; G. Flores, P. Da Silva (C), O. González, O. Rojas (J. Méndez, min. 59), A. Ríos, E. Trejo, A. Vega, P. Barrientos (M. Souza, min. 67), C. Esquivel y F. Uribe (E. Triverio, min. 64). DT: Hernán Cristante.

A. Talavera; G. Flores, P. Da Silva (C), O. González, O. Rojas (J. Méndez, min. 59), A. Ríos, E. Trejo, A. Vega, P. Barrientos (M. Souza, min. 67), C. Esquivel y F. Uribe (E. Triverio, min. 64). DT: Hernán Cristante.

Touca : A. Talavera; G. Flores, P. Da Silva (C), O. González, O. Rojas (J. Méndez, min. 59), A. Ríos, E. Trejo, A. Vega, P. Barrientos (M. Souza, min. 67), C. Esquivel y F. Uribe (E. Triverio, min. 64). DT: Hernán Cristante.

M. Barovero; B. Beckeles, M. González (C), M. de Luna, J. González, X. Báez (M. García, min. 77), M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch (D. Riolfo, min. 67) y F. Espídola (C. Riaño, min. 84). DT: Alfonso Sosa.

M. Barovero; B. Beckeles, M. González (C), M. de Luna, J. González, X. Báez (M. García, min. 77), M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch (D. Riolfo, min. 67) y F. Espídola (C. Riaño, min. 84). DT: Alfonso Sosa.

Necaxa : M. Barovero; B. Beckeles, M. González (C), M. de Luna, J. González, X. Báez (M. García, min. 77), M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch (D. Riolfo, min. 67) y F. Espídola (C. Riaño, min. 84). DT: Alfonso Sosa.

MF | Gracias por seguir la cobertura del partido Necaxa 3-1 Toluca con nosotros. No olvides que en VAVEL podrás encontrar la mejor información de la Liga Bancomer MX.

MF | Después de que pase la Fecha FIFA, Necaxa visitará a los Tigres de la UANL, mientras que Toluca recibirá a Pumas.

MF | Con este resultado, Necaxa llegó a 16 puntos, mientras que el Deportivo Toluca se quedó con 17 unidades.

MF | Con goles de Fabián Espíndola, Jesús Isijara y Edson Puch, Necaxa derrotó 3-1 a Toluca, quien descontó por conducto de Alexis Vega.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90'. Se añaden cuatro minutos.

88'. Disparo de Maikon Souza que ataja de buena forma Marcelo Barovero.

88'. ¡CERCA! Diego Riolfo increíblemente se pierde el cuarto gol de los Rayos.

86'. ¡CERCA! Jesús Isijara buscaba asistir a Claudio Riaño para que empujara el balón, pero el argentino no alcanza a rematar.

84'. Último movimiento de Necaxa: entra Claudio Riaño por Fabián Espíndol.a

82'. Atenta salida de Alfredo Talavera para evitar que Jesús Isijara lograra conectar la redonda.

81'. Servicio de Fabián Espíndola que Diego Riolfo no alcanza rematar.

79'. Maikon dispara, pero Jairo González se barre y desvía su tiro.

77'. Segundo cambio de Necaxa: entra Michel García por Xavier Báez.

76'. Cabezazo de Fabián Espíndola que pasa por arriba de la cabaña visitante.

70'. Toluca mantiene la posesión del balón, no obstante, los Rayos aprietan muy arriba y los impiden salir de su campo.

67'. Primer movimiento de Necaxa: entra Diego Riolfo por Edson Puch.

66'. Último cambio de Toluca: entra Maikon Souza por Pablo Barrientos.

63'. Segundo movimiento de Toluca: entra Enrique Triverio por Fernando Uribe.

62'. Remate de Fernando Uribe que se estrella en Mario de Luna.

59'. Primer cambio de Toluca: Jesús Méndez por Oscar Rojas.

58'. Disparo de Brayan Beckeles que pasa desviado de la portería escarlata.

56'. Antonio Ríos se va expulsado doble amonestación; Toluca se queda con diez elementos.

53'. Gerardo Flores y Antonio Ríos se pintan de amarillo por faltas sobre Edson Puch y Luis Gallegos.

50'. Los Diablos se han visto mejores durante el segundo tiempo, pero siguen sin tener claridad.

¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO!

45'. Pese a que no han sido mejores, los Rayos están derrotando a los Diablos.

¡CULMINA EL PRIMER TIEMPO!

45'. Se añaden dos minutos.

39'. Contragolpe rojiblanco que Edson Puch concreta para anotar el tercer gol de los Rayos.

¡GOOOL DE NECAXA!

37'. Pese a estar abaja en el marcador, el Toluca continúa teniendo la posesión de la pelota.

33'. Los Diablos acortan la ventaja por conducto de Alexis Vega.

¡GOOOL DE TOLUCA!

26'. Tras un cobro de tiro de esquina, Jesús Isijara conecta el esférico con la cabeza y aumenta la ventaja.

¡GOOOL DE NECAXA!

20'. ¡POSTE! Marcos González estuvo muy cerca de anotar gol en propia puerta; posteriormente, Osvaldo González se pierde la anotación tras el rebote.

14'. ¡CERCA! Disparo de Alexis Vega que sale apenas desviado del poste derecho de Marcelo Barovero.

13'. Los 'Diablos' intentan hacerse de la posesión del esférico.

7'. ¡CASI! Disparo de Xavi Báez que Alfredo Talavera ataja a sólo una mano. Estuvo cerca el segundo gol de Necaxa.

5'. A pase de cabeza de Puch, Fabián Espíndola le gana a su marca y define de frente a Talavera. Los Rayos ya están ganando.

¡GOOOL DE NECAXA!

3'. Remate de Paulo Da Silva que sale por arriba de la portería local.

2'. ¡CERCA! Gran lance de Marcelo Barovero tras el disparo de Alexis Vega.

1'. Centro de Jesús Isijara que Alfredo Talavera controla sin mayor problema.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

20:40. Dato: En el presente certamen de la Primera División, Necaxa acumula seis partidos sin perder, mientras que Toluca suma ocho.

20:30. A media hora de que inicie el enfrentamiento, ambas escuadras continúan continúan realizando sus ejercicios de calentamiento.

20:20. Banca de Toluca | M. Centeno; A. Galindo, 'Sinha', R. Gómez, J. Méndez, M. Souza y E. Triverio.

20:18. Banca de Necaxa | Y. Gutiérrez; F. Meza, S. Meza, M. García, D. Riolfo, R. Prieto y C. Riaño.

20:16. Once de Toluca | A. Talavera; G. Flores, P. Da Silva (C), O. González, O. Rojas, A. Ríos, E. Trejo, A. Vega, P. Barrientos, C. Esquivel y F. Uribe.

20:13. Once de Necaxa | M. Barovero; B. Beckeles, M. González (C), M. de Luna, J. González, X. Báez, M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch y F. Espíndola.

20:10. Definidas las alineaciones de Necaxa y Toluca; en un momento las compartimos.

20:00. Resta sólo una hora para que, en el 'Coloso de la Colonia Héroes' de Aguascalientes, dé inicio el encuentro entre los Rayos del Necaxa y los Diablos Rojos del Toluca.

En el partido de Sub-20, tuvieron acción varios elementos que pertenecen al primer equipo de Necaxa y Toluca. Por los Rayos aparecieron Roberto Salcedo, Erik Vera, Jorge Sánchez y Jesús Gómez; por su parte, por los Diablos jugaron Aldo Benítez, Jordan Silva, Moisés Velasco y Diego Gama.

Mientras tanto, en la Sub-20, Necaxa también venció 1-0 al Deportivo Toluca con tanto de Roger Valerio. Con este triunfo, los Rayos cosechan 13 unidades, entretanto, los Diablos se quedaron en 19 puntos.

En la categoría Sub-17, Necaxa derrotó 1-0 al Deportivo Toluca con la anotación de César Aguirre. Con este triunfo, los Rayos llegaron a siete puntos, mientras que los Diablos se quedaron con 16 unidades.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa - Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Sin duda, otros dos jugadores que prometen destacar en este partido son el chileno Edson Puch y el argentino Pablo Barrientos. Ambos mediocampistas fungen como los principales creadores de juego para sus respectivos equipos.

El Estadio Victoria será el escenario del choque entre Necaxa y Toluca. El inmueble, ubicado en Aguascalientes, tiene la capacidad para albergar a 23,933 espectadores.

(Foto: Agencias)

Hombre a seguir de Toluca: Fernando Uribe | Si bien, toda la ofensiva mexiquense se complementa y funciona como una máquina bien aceitada, es bien sabido que el delantero colombiano es uno de sus futbolistas más explosivos, y si comparamos su efectividad de minutos jugados contra goles anotados, la zaga necaxista tendrá un importante reto al frenarlo.

El cafetalero ha vuelto a su mejor nivel

Hombre a seguir de Necaxa: Jesús Isijara | El mediocampista mexicano ha ido tomando ritmo en este torneo tras no haber arrancado como titular. Se ha entendido en la delantera con Puch y con Espíndola, y por lo pronto, el canterano se ha convertido en uno de los inamovibles de Alfonso Sosa. Viene de anotar un gran gol en Tuxtla Gutiérrez y ya sabe lo que es anotarle a los 'Escarlatas'.

El 'Ratón' busca ser más constante

En el encuentro anterior, los 'Diablos Rojos' no aprovecharon del todo su condición de local, ya que igualaron a un gol ante 'La Fiera' de León.

Por su parte, el Deportivo Toluca acumula 17 unidades, tras conseguir cuatro victorias, cinco igualadas y dos derrotas; han anotado 14 goles y recibido 11. Haste el momento, ocupan la quinta posición de la Tabla General.

La semana pasada, los comandados por Luis Alfonso Sosa visitaron Chiapas, en donde no supieron manejar su ventaja, por lo que terminaron empatando a dos tantos frente a Jaguares.

Después de once fechas, el conjunto de Necaxa ha cosechado 13 puntos, producto de dos triunfos, siete empates y dos descalabros; suma 11 goles a favor y los mismos en contra. Se ubica en el sitio 12 de la Clasificación.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa - Toluca , correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 21:00 horas.