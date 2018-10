Segunda crisis en la era Enrique Meza

El panorama de Monarcas hoy en día no pinta nada bien. Aquella goleada que le propinó Pachuca en casa dejó secuelas que podrían ser aun más serias si el equipo no levanta pronto obteniendo puntos en lo que resta del torneo. Entre los culpables de esta crisis se encuentra Enrique Meza, que no ha sabido solventar hasta ahora esta situación apremiente que vive el club michoacano.

Es la segunda vez que los 'rojiamarillos' sufren algo así desde que el 'Ojitos' tomó las riendas del equipo. La primera fue el torneo pasado (Clausura 2016) y todo comenzó en una visita a la cancha del Estadio Azteca.

El América fue el encargado de golear al Morelia en un duelo especial para los azulcremas ya que le dieron algunos minutos a Cuauhtémoc Blanco con la camiseta americanista. Aquel partido por momento pareció que los michoacanos colaboraron para que todo se diera a favor de las Águilas que triunfaron 4-1.

Monarcas regresó a casa para recibir al Monterrey. Apesar de que se fueron adelante con gol de Carlos Morales, los regios se impusieron 1-3 sin tener mucho desgaste. Tras esa caída, el cuadro purépecha regresó a CDMX para visitar a Pumas. De nada les sirvió arrancar ganando ya que los universitarios golearon 4-2 y terminando el partido, Carlos Morales soltó en llanto.

En esos tres encuentros, el equipo de Meza mostró poca confianza, una débil defensiva y también una ofensiva nada productiva. El duelo pendiente ante Jaguares sirvió para volver a la senda del triunfo y desde ahí tomaron una racha positiva que los metió a la Liguilla.

Ahora, el principal problema del conjunto moreliano es que trabaja muy mal defensivamente, cosa que se ve reflejada en las estadísticas ya que son el equipo más goleado del torneo con 26 goles en apenas 12 encuentros. La ofensiva por su parte ha sido factor para la situación no sea tan grave aportando 21 anotaciones.

Se viene una fecha FIFA que servirá a Meza Enríquez para devolver la confianza a los jugadores y conseguir los tres puntos cuando reciban al Cruz Azul el 15 de agosto.