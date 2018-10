Antonio Mohamed: "No podemos ganar, estoy preocupado"

Sinsabor, así le supo el empate al timonel del conjunto de Rayados, Antonio Mohamed, quién se fue triste por no poder sacar la victoria ante las Águilas del América, en choque correspondiente a la fecha 12 del Apertura 2016.

“No nos sabe a nada el empate, necesitábamos ganar, no estuvimos atinados para definir. Tuvimos varias oportunidades para ganar pero no las aprovechamos, no pudimos ser capaces de marcar los goles, esa es la realidad. Estoy triste por la situación”.

El ‘Turco’ volvió a manifestar la falta de contundencia de su equipo a pesar de que Monterrey fue superior a los azulcremas en la cancha del Estadio BBVA.

“Cuatro empates en casa, son ocho puntos que nos tendrían arriba. El año pasado este tipo de situaciones las resolvíamos ganábamos en casa y esos cuatro empates son los que nos están alejando de todo”.

“Este equipo se caracterizaba por hacer goles en pocas llegadas, ahora tiene muchas y no las puede convertir, tenemos esa ilusión de que podemos lograr el objetivo, esa es la realidad” manifestó ‘Tony’ tomando mucho en cuenta todo lo que ha dejado de ser en comparación a aquel Monterrey líder general del Clausura 2016.

“No podemos ganar, estoy preocupado, estoy triste, pero bueno no queda otra que trabajar y buscar ganar el próximo partido” finalizó Mohamed que se metió en serios problemas para buscar la Liguilla del futbol mexicano.

Viene una pausa en la Liga por la Fecha FIFA del mes de octubre, por lo cual Rayados tendrá una buena cantidad de tiempo para preparar su siguiente encuentro que será en calidad de visitante ante Chiapas FC en la cancha del Estadio Zoque el sábado 15 en punto de las 17:00hrs.

Los albiazules se quedaron únicamente con 14 unidades tras doce fechas jugadas en el torneo de Apertura.