'Pikolín' y Fuentes, ¿cuentan con los méritos para ser llamados a Selección?

El jueves pasado salió a la luz pública la nueva convocatoria del seleccionador nacional, el colombiano Juan Carlos Osorio.

En un principio la escuadra de la UNAM había sido borrada de los planes del estratega, pues entre sus nombres no figuraba ningún jugador felino, hasta que la tarde del domingo se anunció que Ángel Sepúlveda salía de la convocatoria para recibir la oportunidad el extremo de Pumas, el juvenil Jesús Gallardo de escasos 22 años, quien posiblemente dispute sus primeros minutos con el combinado tricolor en caso de así requerirlo el técnico.

Contrario al caso de los auriazules está el del Rebaño Sagrado, que manda hasta seis elementos para el par de juegos de concentración que se celebrarán en EEUU el 8 de octubre, ante Nueva Zelanda, y el 11, ante Panamá.

¿Por qué sorprende que las Chivas aporten seis seleccionados y los Pumas en un principio ninguno? El cuadro tapatío marchaba séptimo hasta antes de iniciada la jornada 12, cuando tomó su decisión Osorio, mientras que los universitarios eran sextos. Arriba de ellos, todos los equipos, salvo los Xolos que siguen siendo líderes y tienen el plantel con más extranjeros, aportan al menos un nombre a la lista del timonel.

De la parte baja de la tabla incluso Atlas (Luis Robles) y León (Elías Hernández) tienen presencia en Selección, aunque esos conjuntos no vivan del todo un buen momento.

Otro dato que sorprende son los números que tienen los convococados al Tri mayor a comparación de los futbolistas unamitas.

Si bien los dirigidos por Palencia no son los que más anotan y menos reciben, sí hay piezas destacables. Entre los que merecen una oportunidad para mostrarse se mencionan reiteradamente dos nombres por la afición.

Alejandro Palacios, que ha sido convocado pero no ha disputado un solo minuto con México, y Luis Fuentes, que solo jugó un encuentro de eliminatorias ante El Salvador. Ambos, por sus números, tienen argumentos válidos para haber sido convocados en vez de los reclutados en sus respectivos sitios y pueden ofrecerle herramientas a Osorio que los otros no.

Alejandro Palacios

Alejandro Palacios realizando una atajada ante Cruz Azul, Apertura 2016 (Foto: Pumas MX)

El Abogado pasa por un gran momento y lleva un buen rato pidiendo a gritos minutos en Selección. En su lugar, Juan Carlos Osorio llamó a los guardametas de los otros clubes grandes: Moisés Muñoz (América), Jesús Corona (Cruz Azul), y sorpresivamente por vez primera a Rodolfo Cota (Chivas).

Palacios Redorta es, de los cuatro, el que más atajadas ha realizado en el presente campeonato, con 46, un promedio de cuatro por duelo. Además Pikolín ha demostrado sus dotes atajando desde los 11 pasos, pues le ha parado dos penales a grandes goleadores como son Germán Cano (León) y Franco Jara (Pachuca). Es también el único que no ha sido amonestado demostrando su cabeza fría, y el que recupera más balones, con 140, casi 12 por partido.

Corona y Cota tienen mejores números en cuanto a goles permitidos (13 y 11, por 15 de Palacios), pero por números se lleva a Muñoz de calle. Palacios ha dejado su meta en ceros cinco veces, por una de Moisés. Tuvo una destacadísima versión en el Estadio Azul, donde fue infranqueable y salvó a su equipo, por los tres pirulos que se comió el águila en su visita a la Colonia Nochebuena. El auriazul permite gol cada 75 minutos, mientras que el americanista cada 58. Además, el plus de Palacios es que le puede aportar a Osorio buena colocación en jugadas a pelota parada, salida con balón controlado y una gran capacidad de reflejos en tiros a media y larga distancia.

Luis Fuentes

Luis Fuentes ante Querétaro, Apertura 2016 (Foto: Pumas MX)

Lo del capitán es más claro. Su lugar (lateral por izquierda) será ocupado por Jorge Torres Nilo (Tigres), Adrián Aldrete (Cruz Azul) y Jordan Silva (Toluca). Sí, los dos primeros tienen mayor jerarquía que él en Selección por número de convocatorias, pero el zaguero puma supera a sus rivales en estadísticas.

Lo de Silva es de no entenderse, pues no ha disputado un sólo minuto en Liga y en Copa no más de 90. Viene de jugar con la Sub-20 el último compromiso, al igual que otro convocado en la defensa central, el caso de Oswaldo Alanís de las Chivas.

Quitando a Jordan, el cual no tiene elementos para evaluarse, Fuentes acumula mejores credenciales que los otros dos zagueros. Es el único en jugar todos los encuentros. Aldrete viene a la baja; no jugó en la fecha 11, ante Tigres, y salió al banquillo ante Veracruz, en la jornada 12, los partidos más recientes de La Máquina. Torres Nilo viene de cometer una pifia tremenda en su anterior convocatoria al permitir un penal ante El Salvador por una tontísima mano dentro del área. No sólo eso, solamente acumula 720 minutos de 1080 posibles, pues viene saliendo de una lesión.

Además de jugar más, Luis también es el que más balones recupera por partido (17.5) contra 16.7 de Torres Nilo y 10.9 de Aldrete. Corre más que ellos, generando un mayor desgaste (9.8 km por partido). Ha dado una asistencia, como Adrián, mientras que el regiomontano ninguna. Ha sido amonestado menos que Torres Nilo incluso. El rubro que lo condena son los goles permitidos, pues la zaga felina ha recibido 15 goles, por 6 en los juegos que participó el de Tigres y 13 el de Cruz Azul. Luis Fuentes le puede aportar a Osorio seguridad por esa banda, además de buen recorrido y capacidad de lanzar centros de calidad.

Es de llamar la atención que el seleccionador no se haya fijado en los números de estos dos elementos. Considerando que la fecha FIFA próxima es la última antes de enfrentar los compromisos eliminatorios, representa una de las contadas oportunidades que quedan para mostrarse.

Marcelo Alatorre en la semana declaró que es más motivante que no sean llamados al Tri, porque así pueden ofrecer mejor juego y tener la oportunidad de ser vistos:

"Es un tema de federación, del técnico y se respeta. Tenemos que trabajar por buscar un lugar, nadie pierde el sueño. Hay nivel para que jugadores de acá estén en Selección", comentó el defensor felino.