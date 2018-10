Considera Damián Álvarez que no hay nada que reprocharle a Gignac

Luego de perder el invicto en el torneo de Apertura 2016, el conjunto de los Tigres se mantendrá en activo en esta Fecha FIFA, puesto que se medirán al conjunto de Santos en partido amistoso el próximo viernes en Houston Texas.

Este martes el volante naturalizado mexicano, Damián Álvarez, habló sobre el presente de los felinos, en lo que pinta para ser un cierre interesante dentro de la Fase Regular de la campaña.

“Hay que seguir trabajando, hay un partido amistoso el cual hay que valorar. Esto sigue más allá de las ausencias, se debe seguir trabajando”, y es que hay varios jugadores en sus respectivas selecciones como Nahuel Guzmán y Guido Pizarro con Argentina y André Pierre Gignac con Francia, entre otros.

Sobre lo sucedido ante los Esmeraldas del León donde conocieron por primera vez la derrota en la presente campaña con marcador de 3-2, el ‘Enano’ manifestó lo siguiente: “Son de los partidos en que el equipo no estuvo en un buen día, no jugó adecuadamente, no hay pretextos ni mucho que agregar”.

“La Liguilla es muy detallista y no hay que cometer errores de ningún tipo de índole” expresó Álvarez tomando en cuenta los detalles puntuales que llevaron a los felinos a caer en el Bajío.

Damián dejó claro que Tigres no quiere desviarse del buen trabajo que venían realizando y reconoció que se hicieron presentes ciertas fallas que no estaban presupuestadas en el equipo.

Sobre la falta de gol que ha presentado Gignac en los últimos duelos del equipo regiomontano, Damián dijo: “No hay que meter ningún tipo de presión o cosas que reclamarle porque (él) es un gran aporte para el equipo”.

Para finalizar, Álvarez espera que México pueda seguir participando en la Copa Libertadores, misma que está sufriendo cambios que se harán efectivos a partir del 2017.