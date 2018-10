Walter Gaitán: "Espero que la gente me pueda responder"

Semana especial en la Sultana del Norte y es que este próximo sábado, uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Tigres, Walter Gaitán, tendrá un partido de homenaje en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 19:00hrs.

El famoso ‘Chueco’ estuvo presente la tarde de este pasado lunes en una entrevista en Azteca Deportes Noreste donde dio a conocer algunos detalles del evento y recordó momentos especiales que vivió portando la casaca norteña.

“El fin de semana con esta situación del evento estoy muy contento, muy feliz” fueron las primeras palabras que expresó el sudamericano en el programa de ADN.

Gaitán refirió que nunca pensó tener un partido de homenaje, sin embargo luego de que la misma ya se dio se dijo nuevamente feliz de poder vivir dicha circunstancia con la afición de los “Incomparables”.

“Cuando vine (a Tigres) nunca me imaginé que me iba a tomar tanto cariño, me lo siguen mostrando. Estoy muy ilusionado, emocionado, porque espero que la gente me pueda responder con mucho respeto y que puedan asistir el fin de semana”.

Entre las confesiones que tuvo el ex atacante auriazul fue que reconoció que en un momento de su carrera sí estuvo cerca de fichar con el conjunto de las Águilas del América y dejó en claro el motivo por el que nunca concretó su llegada a Coapa: “Yo quería ser Campeón (con Tigres)”, además recordó lo que significó el famoso ‘Aztecazo’ donde él fue parte primordial de aquella épica remontada del conjunto regiomontano en el Coloso de Santa Úrsula.

Entre los jugadores confirmados en el partido de este fin de semana se encuentran: Andrés ‘Cuqui’ Silvera, Marco Antonio ‘Chima’ Ruíz, Javier Saavedra, David Oteo, Omar Briseño, Jesse Palacios y hasta una leyenda de Rayados, Jesús ‘Cabrito’ Arellano.

Por otro lado el conjunto de Tigres tendrá un partido amistoso este viernes ante Santos en Houston Texas con el fin de mantenerse en activo tras la pausa en la Fecha FIFA.