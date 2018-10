Jonathan Fabbro: "Hubo partidos que no merecíamos perder"

La fecha FIFA es la mejor noticia que ha podido recibir Sergio Bueno desde su llegada a Chiapas. El equipo atraviesa un mal momento y está semana busca aprovecharla al máximo con dobles sesiones de trabajo.

En conferencia de prensa, Jonathan Fabbro, volante ofensivo de Jaguares, dijo que confía plenamente en sus compañeros para que el equipo salga pronto del bache en el que se encuentran:

"Confío mucho en el equipo, en cada uno de mis compañeros; sí estamos fallando, pero se demostró que el equipo juega bien, que llega mucho al arco rival, pero no se gana que es lo que necesitamos; tengo mucha confianza de mis compañeros, así que esperemos en la recta final de lo que queda del campeonato y la copa podamos mejorar mucho".

El naturalizado paraguayo hizo un recuento de lo que ha sido el nivel del equipo en estos meses y dijo que en algunos encuentros no merecían la derrota:

"En liga y copa puede pasar cualquier cosa, pero si sumas en la liga es lo más importante. Cuando un equipo no anda bien se habla de muchas cosas, pero al equipo le ha faltado demostrar algunas cosas, hubo partidos que jugamos bien, partidos que no merecíamos perder pero ya pasó, no sumamos los puntos que teníamos que hacer y ahora en esta recta final tenemos que sumar los más que podamos".

Por último, señaló que no le importa la posición que llegue a tener en la cancha ya que busca aportar lo más que se pueda:

"Uno entrena para jugar todos los partidos, pero en la posición que me toque trataré de ayudar a mis compañeros con lo que más pueda. Hay que estar de la mejor manera, cada vez hay jugadores de más jerarquía, mexicanos que van saliendo y que son mejores, traen un nivel muy alto, se muestra con la Selección, con ese equipo grande que tiene México".