México queda líder del grupo tras empatar ante España

México : M. Aguirre, A. Soto, J. Enrigue, K. Rodríguez, J. López, D. Cazares, A. Delgado (C), D. Espinosa, M. Hernández, J. Ovalle, L. Delgado

España : Catalina, Batlle, Berta, Laia (C), Natalia, Silvia, Oihane, Lorena, Fernandez, Candela, M. Blanco.

La Selección Mexicana resistió la presión de España, actual subcampeona, y con un resultado de empate se garantizó pasar a los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub 17 Jordania 2016 como primera del grupo A, con lo que se encontrará a Venezuela.

Las españolas, mejor sobre el césped pero sin acierto a la hora de definir, entrarón fuerte al partido, quizás fruto de las rotaciones introducidas por Toña Is con respecto al encuentro con Nueva Zelanda. Las mexicanas, muy serias en defensa, no dejaban espacios libres en las bandas, por lo que "Las Rojitas" no conseguían crear peligro en sus aproximaciones al área azteca más allá de jugadas a pelota parada como un tiro libre de Natalia Ramos, que se marchó por poco al filo del descanso. Cuando México robaba el balón, la consigna era clara: buscar a Jacqueline Ovalle y Monserrat Hernández para lanzar las contras. Así llegó su única ocasión clara de la primera mitad, pero el disparo de Hernández se marchó muy desviado.

El entramado organizado por Christopher Cuéllar, su 4-4-2, y el mayor poderío físico de sus jugadoras, dificultaron el juego de las españolas, a las que les costó hacer valer su superioridad técnica.

Ya para el segundo tiempo , casi de la nada se encontró en ventaja en el marcador tras un saque de banda que fue a una de sus jugadoras más activas, Dayana Cazares, quien centró desde la derecha y Daniela Espinosa, muy atenta, se adelantó a la zaga española, y batió a Catalina Coll con un certero cabezazo.



El gol del 'tri' llegaba cuando mejor jugaba España, que tras el descanso había puesto un punto más de ritmo y había gozado de dos claras ocasiones con un remate en solitario de Lorena Navarro que abortó Aguirre y un testarazo de Natalia Ramos que se marchó fuera.

Pero las españolas no tardarón en volver a equilibrar el marcador gracias al tanto de Eva Navarro. Claudia Pina tuvo una ocasión clara para lograr el 2-1, pero la arquera mexicana Miriam Aguirre realizó una gran atajada con el pie.

Tras este resultado España se medirá en Cuartos de Final a Alemania, mientras México se enfrentará a Venezuela. Ambos partidos se disputarán en Ammán el 12 de octubre.