El 'Tuca' pide menos criticas para la Selección Mexicana

Tras cumplir con el duelo amistoso ante Santos el pasado viernes, Tigres comenzó su preparación para retomar la Liga este próximo sábado en la cancha del Estadio Universitario donde enfrentarán nada más y nada menos que a los Rayos del Necaxa en la fecha 13 del Apertura 2016.

El timonel auriazul, Ricardo Ferretti, explicó los problemas que tiene al arranque de esta semana en vías del enfrentamiento ante los hidrocálidos: “Es un poco complicado preparar al equipo para el encuentro, tengo que esperar a los seleccionados y ver cómo llegan”.

Y es precisamente el francés, André Pierre Gignac, uno de los jugadores que vio actividad en la Fecha FIFA con la selección europea y del cómo podría llegar tras dicha circunstancia, el ‘Tuca’ comentó: “No me preocupa porque es un jugador capaz en el aspecto físico y mental, está acostumbrado al ajetreo” agregando que le gustaría que precisamente el galo viera más actividad con la Selección del viejo continente.

El tema del presente en la Selección Mexicana no pasó desapercibido y el estratega del conjunto felino consideró que se está exagerando en las críticas al cuadro actualmente comandado por Juan Carlos Osorio, además agregó que no vería mal si el conjunto tricolor pudiera jugar en otra cancha que no sea el Estadio Azteca.

“En la plaza que juegue ( la Selección) siempre va a tener apoyo”, reitero Ferretti en sus palabras.

Por otro lado, el medicampista auriazul, Javier Aquino, es duda para el duelo ante los necaxistas. Este lunes dicho elemento entrenó por separado, mientras que Jürguen Damm quién ha sido víctima de las lesiones en este segundo semestre del año, trabajó con normalidad, por lo cual podría ser considerado para el encuentro de este fin de semana.

Tigres buscará mantener el invicto como local una fecha más ante los elementos de Alfonso Sosa este sábado en punto de las 19:00hrs.