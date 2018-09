¿Qué tan grande es el puñado de esperanza celeste?

En el fútbol como en todas las demás ramas de la ciencia, las matematicas no mienten y en esta ocasión La Máquina tendrá que regresar a la primaria para desenpolvar el abaco en busca de una esperanza por entrar a la 'fiesta grande' del fútbol mexicano.

Son tan solo 15 puntos los que quedan por disputar, lo ideal sería que se ganaran los 15 puntos que estan sobre la mesa, pero vamos, no nos hagamos tontos, es Cruz Azul (lo dice un aficionado celeste).

En caso de conseguir la hazaña de los tan deseados 15 puntos, Cruz Azul llegaría a 30 puntos con lo que sin dudar no tendría problemas por clasificar.

El primer compromiso es ante Morelia como visitante, la peor defensiva del semestre será la encargada de dar luz verde o liquidar el sueño. Un empate no le sirve de mucho en caso de que Puebla y Necaxa derroten a Chivas y Tigres, respectivamente, pero si la lógica es congruente, Cruz Azul deberá aprovechar las muy posibles derrotas de los 'hidrorayos' y los 'camoteros'. Escalando así hasta el octavo puesto e incluso con la posibilidad abierta de cerrar como séptimo si Toluca no suma puntos en su compromiso ante Pumas. Después a pensar en lo que sigue.

La principal clave para esta 'hazaña' sería la fuerza mental, cosa que a la plantilla de La Noria se le complica en demasia. El campeonato esta más cerrado que nunca y todos tienen posibilidades de calificar. Del 7° al 15° solo tenemos 4 puntos de diferencia y solo 2 puestos de Liguilla, ¿será Cruz Azul lo suficientemente fuerte para alcanzar la meta?

Y es que de no ser así, por como vamos viendo el transcurrir de las semanas, el fracaso sería rotundo, no solo por el hecho de que van 2 años consecutivos sin ver a La Máquina en Liguilla, sino por la burla absoluta de ser el único de los denominados 4 grandes del fútbol mexicano en NO avanzar a estas instancias.

Una vez más el destino pinta un humo gris en la máquinaria celeste, las lesiones, pólemicas y declaraciones infortuitas han sido la base de este semestre para el olvido que solo con una hazaña de equipo grande, como lo es Cruz Azul, se puede amortiguar el golpe de lo que para mi, será otro semestre lleno de desilusión.