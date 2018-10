Martínez sabe que matemáticamente la liguilla es posible

El panorama no es tan negro, Miguel Martínez sabe que a pesar del torneo irregular que ha dado Querétaro, instalado en el escalón 16 de la tabla general, la calificación a la Liguilla todavía es posible, Necaxa, posicionado en el octavo lugar está a solo tres puntos de distancia, Gallos Blancos tiene 13 unidades por 16 de los hidrocálidos, el capitán albiazul no ve la Fiesta Grande tan lejos: “El ánimo del equipo está bien, tenemos que seguir trabajando, no estamos en el lugar que nos gustaría pero matemáticamente existe la posibilidad de entrar”, dijo Miguel.

Gallos Blancos no puede dejar de cantar: “Tenemos que prepararnos, sabemos que es complicado, debemos de tener un cierre casi perfecto para estar en Liguilla”, expresó el “Negro”.

El equipo plumífero tiene que casi sumar los 15 puntos que restan si es que quieren ser uno de los ocho mejores:

“Serán cinco finales, no queríamos estar en esta circunstancia, no es momento de hacer un balance, tenemos que trabajar para tener buen cierre”, destacó.

Sobre el rival en turno, los Rojinegros del Atlas, el 'Negro' alertó: “Atlas es un equipo muy dinámico, está bien trabajado, no podemos confiarnos, debemos ganar para tener fuerza para lo que viene”, recalcó.

Martínez prefirió enfocarse en los suyos: "No vemos tanto al rival, nosotros pensamos en nosotros".

LA COPA LO ILUSIONA

Querétaro también sigue con vida en la Copa MX, el torneo alterno ilusiona a Miguel:

“Tenemos mucha ilusión con la Copa. Es a un partido. tenemos que dejarlo todo para avanzar", pidió Martínez antes de encarar a Cruz Azul.

Pelear un título está en su mente: “La ilusión de disputar otra final es algo que nos llena de motivación a los jugadores”, cerró.

Querétaro enfrenta a la Máquina el próximo miércoles en el Estadio Azul en punto de las 21:00 horas.