Ulises Jaimes: "Quiero debutar en Primera División"

Hace tiempo que el nombre de Ulises Jaimes viene sonando dentro de Monarcas Morelia. El joven canterano rojiamarillo actualmente es titular en el equipo Sub-20, además de ser considerado por Enrique Meza durante la más reciente participación de los michoacanos en la Copa MX. Ulises es el goleador del equipo, a la postre está situado dentro de los 5 primeros goleadores del campeonato.

Ulises dice ser un tipo al que le agradan los retos, además de tener pasión por lo que hace: “Me considero una persona que le gustan los retos, por cada día aprender nuevas cosas y ser apasionado con lo que hago”.

Jaimes asegura que el trabajo de sus compañeros es el factor más importante dentro del terreno de juego, mismo que ha ayudado a posicionarlos como un equipo competitivo dentro del torneo Sub-20.

“Creo que es el trabajo de todo el equipo, considero que hemos estado haciendo bien las cosas, ahorita soy el que lleva más goles pero sin el equipo no sería posible, me siento contento con lo que he aportado”.

Ulises no pierde su objetivo, sueña con llegar al primer equipo, debutar en Primera División y después busca ser convocado a la selección mayor y poder dar el salto a Europa.

“Primero que nada quiero debutar con Monarcas pero en la Liga, ya tuve la oportunidad de jugar en Copa, pero mi meta es debutar en Primera División y demostrar que tengo talento para estar en el Primer Equipo, llegar a selección mayor y ya en un futuro emigrar a Europa”.

Actualmente la meta de él y sus compañeros es lograr un lugar en la liguilla: “Estamos concentrados, convencidos y con el objetivo claro de entrar a la Liguilla, hemos venido jugando muy bien pero siempre con humildad, tranquilos y saber lo que nos estamos jugando”, finalizó.