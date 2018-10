Monarcas 1-1 Cruz Azul: puntuaciones de Cruz Azul en la jornada 13

Monarcas parece estar hundido y no se ve por donde repunte o que alguien le 'eche la mano' para salir de esta situación, con todo y que tienen un entrenador capaz que ya ha vivido momentos así con los purépechas, pero el probema real spn los jugadores, su desepeño así como su nivel. Cruz Azul no picha, no cacha ni deja batear; nuevamente dejó puntos en la jornada más no perdió, perjudicándole a los de casa el problema porecentual, a esto le agregamos que Tomás Boy volvió a actuar reprobablemente y lo más seguro es que habrá otra sanción por si fuera poco.

A continuación te presentamos la escala de valores y la simbología con los que identificaremos la puntuación de cada jugador:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación)

Jesús Corona

6) Realmente 'Chuy' no tuvo mucho trabajo, no hubo acciones claras en las que pudiera participar con sus reflejos, el gol fue una jugada llena de fortuna para los michoacanos y de confusiones para los cementeros.

Omar Mendoza

4) El canterano tuvo un partido infumable, así le hemos visto a lo largo del torneo, tan así que Boy no esperó y al 42' fue suplido por Adrián Aldrete quien levantó e incluso pudo marcar en dos ocasiones.

Julio César Domínguez

6) 'Catita' como lateral nuevamente fungió de manera correcta, sumándose al ataque también, en las marcas colaboró bien.

Enzo Roco

6) El chileno mostró un mejor nivel que en partidos pasados, lamentablemente no pudo ayudar a dejar imbatido el marco visitante.

Julián Velázquez

7) Jugó un partido impecable, cortó balones, no perdió marcas, rechazó bien, y en el gol participó con un cabezazo para proseguir la jugada.

Francisco Silva

5) El 'Gato' volvió a la actividad con regularidad tras la lesión, aún le falta fondo físico para realizar con mayor eficacia su trabajo de recuperador.

Rafael Baca

5) El mexicoamericano pasó desapercibido, no tuvo un rol importante en el juego, le ha costado en este Apertura 2016 retomar su nivel.

Aldo Leao

7) Leao tuvo una noche activa, sobre todo al frente, intentando de larga distancia, abriendo espacios, dando oxigenación al recorrido de balón, calmando las acciones.

Christian Giménez

7) 'Chaco' mostró ese liderazgo que le caracteriza y lo ha llevado a enamorar a su afición, lo negativo es que su edad no le da para más, pero tanto en efectividad de pases como en balón parado es importante.

Joao Rojas

6) El ecuatoriano empezó a mejorar su juego en la segunda parte, donde protagonizó embestidas ofensivas llegando a línea de fondo, así como buscando driblar.

Joffre Guerrón

6) Caso contrario al de su compatriota Rojas; se desempeñó de mejor manera en la primera mitad, buscando espacios para disparar así como terminar jugadas al ataque.

Jonathan Cristaldo

8) El mejor jugador del partido y no tanto por su funcionamiento puesto que le dieron pocos minutos, si no por marcar el gol que le rescata a la 'Máquina' de otra derrota más. La euforia con la que celebró habla por sí sola sobre la situación actual.