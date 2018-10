Juan Pablo Meza: "Sabíamos que este partido era vital"

Dorados de Sinaloa consiguió este sábado por la noche un triunfo como local frente a los Loros de Colima, en el encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2016 del Ascenso Bancomer MX, para dejar atrás la racha negativa y recuperar un poco de lo perdido.

Juan Pablo Meza habló al término del partido con los medios de comunicación sobre la gran importancia que tenía el quedarse con las tres unidades para seguir con la esperanza de meterse de nueva cuenta a la zona de clasificación en este cierre de la fase regular:

“Sabíamos que era un partido importante y que ocupábamos ganar, tuvimos la oportunidad de trabajar y corregir muchos errores en estas dos semanas. Sabíamos que este partido era vital para seguir teniendo esperanzas para la liguilla, gracias a Dios se dio el resultado y nos vamos contentos”, comentó.

El autor del segundo tanto ante la Universidad de Colima sabe que aunque de momento están fuera de la zona de clasificación, es sólo cuestión de entrar en una racha positiva en los cuatro compromisos restantes para ser uno de los invitados a la fiesta grande de la división de plata:

“Contra UdeG es un partido difícil, pero tenemos que ir a proponer. Estamos conscientes de que ahora estamos fuera de liguilla, pero tenemos que ir a ganar de visita y enracharnos en estos cuatro partidos para estar ahí”, declaró.

El canterano sinaloense se encuentra viviendo un gran momento en lo personal, cubriendo la baja sensible en la zaga defensiva de Carlos Pinto y aportando también en la ofensiva, por lo que espera seguir aprovechando la oportunidad brindada por el técnico Gabriel Caballero.

“Uno siempre trabaja para estar preparado cuando se le requiera. Empecé el torneo como suplente y nunca me desanimé, trabajé y trabajé hasta que se me dio la oportunidad y ahora espero no desaprovecharla”, concluyó.