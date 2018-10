Vucetich lamentó el arbitraje

Los Gallos Blancos de Querétaro, ayer perdieron de último minuto ante Atlas en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2016.

En conferencia de prensa, el Director Técnico, Víctor Vucetich se mostró bastante inconforme con el arbitraje, donde se marcó un penal inexistente a favor del Atlas, luego del penal a favor del conjunto queretano.

“La gente que lo vio por televisión nos informó que no era penal y que fue equivocación fatal”.

El 'Rey Midas' aseguró que hubo muchas cosas que su equipo dejó de realizar, por lo cual terminaron sin obtener un resultado favorable.

“En análisis frío fueron muchas cosas y es donde debemos recapitular, hubo tomas de decisiones que no me parecen justas. A final de cuentas molesta el hecho de que no hacemos las cosas bien”.

Víctor Vucetich consideró que tanto el primer tiempo como el arranque del segundo fueron positivos, pero a lo largo del segundo tiempo el conjunto albiazul fue decayendo.

“Las derrotas causan muchas molestias por distintos factores. Siempre es mala porque algo dejamos de hacer para que no fuera favorable”.

El equipo queretano se retiró del Estadio Jalisco sin lograr ocultar su molestia por no poder sacar el resultado.

Cabe resaltar que Vucetich se ha quejado en varias ocasiones acerca del mal arbitraje que le ha tocado esta temporada al conjunto albiazul. A su vez, el cuadro comandado por el 'Rey Midas', no ha logrado levantar completamente el vuelo desde la Jornada 7, donde perdieron ante León, a raíz de ese encuentro los queretanos sólo han logrado ganarle al Monterrey por la mínima en la Jornada 10.

El Querétaro visitará éste miércoles al Cruz Azul en el duelo correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa MX; mientras que el sábado recibe al conjunto del América en La Corregidora.