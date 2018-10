Tigres no contará con André Pierre Gignac y Juninho ante Herediano

Tras perder el invicto como local en el Apertura 2016, en Tigres no hay tiempo para lamentaciones, ya que este martes el conjunto regiomontano tiene compromiso dentro de la Concachampions, recibiendo en la cancha del Estadio Universitario al cuadro del Herediano de Costa Rica.

Como ya es una tradición, este lunes en conferencia de prensa habló el timonel de los felinos, Ricardo Ferretti, de cara a la doble actividad que tendrá el equipo esta semana.

Entre los primeros cuestionamientos hacia el ‘Tuca’ apareció lo que fue un altercado que tuvieron tanto Francisco Torres como el delantero galo, André Pierre Gignac, a las afueras del “Volcán” el pasado sábado con algunos aficionados y esto fue lo que dijo: “No es una cosa que me preocupe, que no me guste, tampoco. Así es el futbol”.

Ya de cara al cotejo ante los ticos en el torneo de CONCACAF, Ferretti apuntó: “Tuvimos una plática y nos comprometimos a mejorar, somos un equipo profesional y nos duele mucho perder”, reconociendo que si no avanzan a la siguiente fase, será un fracaso como tal.

“Está en nuestras manos resolver este asunto, trabajando, siendo conscientes y aplicándonos en cada partido” comentó el ‘Tuca’, ya que Tigres no ha ganado en sus últimos tres partidos de Liga, registrando un empate ante Cruz Azul y un par de derrotas consecutivas ante León y Necaxa respectivamente.

Finalmente tras el caso de Guido Pizarro sobre una polémica imagen que comenzó a hacerse viral en redes sociales, ya que insulta a la afición de Rayados, Ferretti reiteró lo mismo que comentó tras la finalización del duelo ante los Rayos, que cada quién es dueño de sus decisiones.

Para el duelo ante el Herediano, Tigres no podrá contar con Gignac y el central Juninho, ambos por lesión. En el caso del zaguero, quedará en duda su participación para el choque contra Pumas el próximo domingo en CU.