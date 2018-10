Alan Mendoza: "Nos mantenemos en la pelea por calificar"

Dorados de Sinaloa regresó a sus trabajos de preparación, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, después de haber conseguido una victoria el pasado fin de semana en casa frente a los Loros de Colima, en el encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2016 del Ascenso MX.

Alan Mendoza habló con los medios de comunicación sobre la importancia que tenía ponerle fin a esa racha negativa que venían arrastrando desde hace tres fechas para no dejar escapar más unidades y mantener la esperanza de meterse a la liguilla:

“Era importante sumar, estábamos en una situación donde no podíamos fallar. Fue importante sacar esa presión y fue más importante sacar el resultado que deseábamos que era la victoria en nuestra casa ya que nos mantenemos en la pelea por calificar”, comentó.

Sobre el próximo compromiso, que será visitando a los Leones Negros de la U de G, el defensa del conjunto sinaloense mencionó que no hay que confiarse, pero que irán ilusionados de poder obtener una segunda victoria de forma consecutiva:

“En esta liga no hay rival fácil y no podemos confiarnos. Tenemos que salir a hacer lo nuestro, mostrar nuestro mejor fútbol, buscar los tres puntos como en cada partido y viajaremos con la ilusión de ganar de nueva cuenta”, señaló.

El camiseta número 58 del Gran Pez, quien ha estado ausente en algunos partidos por diferentes circunstancias, se dijo motivado por volver al once titular y espera continuar trabajando para cerrar de la mejor manera posible la fase regular y ser uno de ocho los invitados a la fiesta grande:

“Me siento muy motivado, con muchas ganas de cerrar bien el torneo y de sumar los puntos que necesitamos para meternos a la liguilla. He regresado a la alineación titular y eso me motiva a seguir trabajando mejor para seguir siendo tomado en cuenta por el profesor”, concluyó.