Se disculpó Guido Pizarro con la afición de Rayados

Terminó la Fase de Grupos de la Concachampions y el conjunto de Tigres cumplió con el primer paso, avanzar a las finales y así seguir con la firme intención de obtener el pase al Mundial de Clubes del 2017.

Entre la victoria y la polémica por la imagen que circuló en redes sociales donde Guido Pizarro portaba una playera con un insulto hacia la afición de Rayados, el ‘Conde’ compareció en conferencia de prensa donde solamente permitió un cuestionamiento sobre dicha circunstancia.

“Aclarar que yo no tengo redes sociales, yo no he subido nada. Después como dije, coincido (en vivir el futbol con paz). Si ofendí a alguien me disculpo”, dando carpetazo total al tema.

Por otro lado y ya en asuntos meramente futbolísticos, el mediocampista auriazul habló sobre el triunfo ante Herediano y lo que viene en el cierre del Apertura 2016.

“Hoy hicimos las cosas bien, el equipo fue profundo, hemos ganado los mano a mano por fuera. El ‘Chino’ (Zelayarán) lo viene haciendo muy bien, sus características son ofensivas pero marca el ejemplo, se está sacrificando por el equipo”.

El siguiente sinodal en la Liga son los Pumas y ante esto, Guido puntualizó: “Tenemos un rival muy difícil que también aspira a calificar, está muy cerca nuestro. Vamos a tener que manejar el partido en una cancha difícil pero creo que estamos en condiciones para sacar el resultado adelante”.

Finalmente el naturalizado mexicano complementó que tienen la experiencia de haber jugado la última final del torneo de CONCACAF y que espera que esta edición puedan alcanzar el título que se les escapó la última vez ante las Águilas del América.

Tigres continuará su preparación para encarar a los dirigidos por Francisco Palencia, teniendo todavía como duda la participación del zaguero central Juninho y el francés, André Pierre Gignac.