Raí Villa: "Sin el equipo, no podría anotar"

Los Cimarrones de Sonora están en un gran momento y su artillero principal Raí Villa platicó las características que ha tenido el equipo a lo largo de este torneo. Mencionó que la mucha entrega dentro del terreno de juego, la garra y el impetú han sido las claves por las cuales están en zona de calificación.

El máximo goleador histórico del cuadro sonorense aseveró que se ha formado un grupo que tiene como meta principal el trascender en este torneo y que están luchando día a día para cumplir todas las metas que se han trazado desde el inicio de la campaña, obteniendo resultados positivos para la institución y los aficionados:

“Estamos viviendo un muy buen momento como conjunto, todo es en base al esfuerzo y las ganas que metemos en cada entrenamiento, mostrando mucha humildad ante el buen paso que llevamos y el buen ambiente que tenemos”, comentó.

Villa a sus 22 años ha logrado algo que pocos pueden presumir, pues se ha convertido en el mayor romperredes del club en su corta historia en el Ascenso MX, con un de seis anotaciones en el actual certamen, sin embargo, aseguró que esta etapa se debe al apoyo de sus compañeros dentro de la cancha:

“Creo que es trabajo de todo el equipo en general, porque sin ellos no hubiese conseguido anotar tantos goles, me ha tocado a mí marcar y eso me obliga a continuar entrenando al máximo como lo vengo haciendo hasta ahora”, expresó.

Los Cimarrones recibirán al cuadro de los Correcaminos este viernes como parte de la jornada 14 del Ascenso MX Apertura 2016. Su rival prsume de una racha en la que llevan cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, con tres victorias y dos empates, por eso el atacando señaló que es una buena oportunidad para lograr un triunfo en casa ante su público:

“No debemos de dejar de hacer lo que hasta ahora, practicando un buen futbol para sacar un resultado que nos deje contentos. Pienso que el juego será muy difícil ante Correcaminos porque defienden muy bien, pero estamos mentalizados en la victoria”, finalizó.