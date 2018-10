Yarbrough, sin problema pese a fractura

Las lesiones comenzaron a aparecer en el entorno y en las intimidades del León. Primero fue Elías Hernández, quien de plano está descartado para enfrentar a Morelia este sábado; y ahora además se habla de William Yarbrough, el también arquero de la Selección de los Estados Unidos.

Y es que William sufrió una fractura mientras estaba en concentración con el combinado de su país previo a enfrentar a Nueva Zelanda. Ahí se dio una fractura en el dedo medio que, si bien es cierto que no le impidió estar bajo los tres postes en este partido internacional, es evidente que se trata de algo incómodo y que genera dolor.

El propio arquero habló durante la semana para explicar esto, informando que utiliza un dedal a la hora de entrenar y que sirve para proteger, mismo que se quita cuando es el turno de encarar los partidos, tal y como sucedió el pasado viernes cuando enfrentaron a los Tiburones Rojos de Veracruz en el Luis ‘Pirata’ Fuente.

El tiempo de recuperación estimado es de 2 a 5 semanas, sin embargo no habrá ningún problema que le impida parar este sábado ante Monarcas en el Estadio León, según informó Javier Torrente: “No tiene ningún riesgo de salud, tiene un temperamento para poder atajar en momentos donde a veces lo físico no está a su favor, sin embargo el reporte es que no hay riesgo, que en conversaciones con el entrenador de porteros, en el único momento donde por ahí interviene es en algún tipo de desvío donde tiene que desviar el balón con la punta de los dedos”, dijo en conferencia de prensa.

El director argentino recalcó además que el único punto a tomar en cuenta son los momentos en donde Yarbrough tenga que desviar el balón con la punta de los dedos, que es cuando sí sentirá el dolor.