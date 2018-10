Atlas, por un cierre perfecto

Los Rojinegros del Atlas, tienen en sus manos la posibilidad de acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano. Toda vez, que tengan prácticamente un cierre perfecto en sus cuatro compromisos restantes, tres de ellos fuera de casa, recibiendo únicamente a las Águilas del América, rival nada sencillo para la escuadra tapatía. En terreno local, han sabido aprovechar bien su autoridad, ya que no han sufrido ningún descalabro en el presente certamen.

Y es que, los Zorros solo han logrado rescatar dos de sus 17 unidades, como visitantes. En la segunda jornada visitaba ni más ni menos que la cancha del Volcán, donde sin duda alguna, han exhibido su mejor juego en lo que va de la campaña, dejando el partido cero por cero. Para la fecha 6, se metían a la casa de las Chivas. En un juego vibrante, los Rojinegros vinieron de atrás para revertir el uno a cero, a la postre, los locales empatarían el partido y ello termino en un trepidante dos a dos.

Con varias ausencias por lesiones y bajas de juego, Atlas se meterá a la cancha del Santos, donde buscaran terminar con su racha negativa como visita. Posteriormente, estarán visitando a los Tuzos del Pachuca, el actual campeón del futbol mexicano; para la fecha 16, América será el penúltimo sinodal del torneo, donde cerraran ante los Jaguares de Chiapas en el estadio Zoque.

La cantera, dando la cara

Las divisiones inferiores de Atlas, están dando la cara por los Tapatíos, ya que tanto la sub 20 y la sub 17, se encuentran en una posición muy cómoda en busca de acceder a la fiesta del futbol. Los dirigidos por Jorge Guerrero (DT Atlas sub 17) se ubican cuartos con veintiséis unidades, mientras que los medianos, son cuartos con veinticuatro unidades. Ambas escuadras, se medirán a los Guerreros del Santos el próximo domingo en las inmediaciones del TSM.