Consideró Antonio Mohamed que Guido Pizarro merecía una mayor sanción

No hay de otra, Rayados buscará ganar la que ellos consideran su segunda Final de cinco en el cierre del Apertura 2016, cuando reciban este sábado en la cancha del Estadio BBVA, a los Diablos Rojos del Toluca, en la fecha 14 del torneo que ha resultadi irregular para los norteños.

El timonel argentino, Antonio Mohamed, habló de cara al choque ante los ‘Choriceros’ que les puede permitir seguir con la esperanza de una clasificación de último minuto a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

“Llegamos muy bien por el (último) triunfo de visitante, esperemos poder repetir el futbol del otro día. Buscamos los tres puntos para hacer un buen cierre de torneo, anímicamente estamos bien”.

Para el ‘Turco’ es importante la actitud que puedan mostrar ante los dirigidos por Hernán Cristante, puesto que consideró que es un encuentro decisivo: “Si ganamos los pasamos en puntos, y si ellos ganan nos dejarían prácticamente fuera, tenemos que jugarlo como una Final, porque no tenemos mañana, hay que salir con actitud ganadora desde el primer minuto”.

Las lesiones no perdonan a Monterrey en el certamen en curso y ‘Tony’ confirmó que José María Basanta verá actividad como lateral (posición que no desconoce), puesto que no podrá contar con Efraín Juárez, Walter Ayoví y Édgar Castillo sigue fuera de combate: “Ese lugar está maldito” dijo con ironía el estratega albiazul.

Para cerrar, el ‘Turco’ Mohamed se dijo triste porque no hubo una sanción por parte de la Liga MX hacia el mediocampista de Tigres, Guido Pizarro, quién hace unos días en redes sociales circuló una foto donde portaba una playera donde insultaba a la afición de Rayados: “Yo mañana puedo salir con un cartel y no tengo sanción deportiva, solo económica. Si no ponemos mano dura en estas situaciones, no se van a solucionar”.