Previa Tampico Madero - Mineros de Zacatecas: el líder visita al sotanero

Luego de la pobre actuación desempeñada ante el conjunto de Celaya, la 'Jaiba Brava' recibe en el Estadio Tamaulipas al líder del torneo, Mineros de Zacatecas en la Jornada 14 del Ascenso MX.

¿Cómo llegan?

La 'Jaiba Brava' continua sin dar el ancho necesario para competir en la Liga de Ascenso MX, en la jornada anterior visitó al segundo mejor del certamen, el conjunto de Celaya FC, duelo en el cual los celestes no lograron resistir los abates del rival y terminaron sucumbiendo con una goleada 3-0, que bien pudo ser mayor y donde demostraron la poca o nula capacidad de responder ante un rival de mayor jerarquía.

Foto: Club Celaya

Mientras tanto Mineros de Zacatecas llega de golear en el Estadio Francisco Villa 3-1 a Murciélagos FC. Luego de 13 jornadas se posicionan como el líder general, con una diferencia de 4 pts. con el segundo puesto, esto derivado en gran parte a la fortaleza que han creado como locales, ya que no han dejado escapar ni un punto en casa, nueve victorias, dos empates y otro par de derrotas son los numeros que respaldan el trabajo de Ricardo Rayas al frente del equipo 'Minero'.

Foto: Pop Deportes

Último enfrentamiento

La última ocasión en que ambos clubes se enfrentaron fué el pasado 28 de noviembre de 2015 en la instancia de cuartos de final de la Segunda División, partido en el que la 'Jaiba Brava' se clasificó a 'semis' en el Estadio Tamaulipas con un marcador abultado de 4-0, dejando un global de 5-1 a favor del conjunto porteño.

Jugadores a seguir

Richard Sánchez | El arquero campeón del mundo con la Sub 17, debutó recientemente en la jornada anterior con el cuadro celeste, un debut con claroscuros que lamentablemente terminó con tres en su cabaña, pero que no fue más abultado por su trabajo en el terrono de juego. Ante la carencia de gol de sus compañeros, Richard tendrá la responsabilidad de mantener lo más que pueda el arco en ceros para por lo menos rescatar un punto que les permita sumar y no seguir rezagándose.

Foto: TM Fútbol Club

Roberto Nurse | El delantero de 32 años de edad es actualmente el líder de goleo con 15 goles anotados en doce partidos que ha disputado. Ha sido un gran refuerzo para el conjunto 'Minero' ya que ha respondido de excelente manera. Sin duda buscará la oportunidad de crecer su marca goleadora ante un equipo que ha permitido una gran cantidad de anotaciones, por tal motivo la defensiva del Tampico Madero tendrá que poner suma atención en él ya que en todos sus partidos como visitante ha marcado.