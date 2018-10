Edy Brambila: "Necesitamos hacer un partido casi perfecto"

Sabiendo que de ganar frente al conjunto regio, los Diablos Rojos prácticamente estarán en la Liguilla, así lo rectificó el volante mexicano Edy Brambila ante los medios de comunicación.

Sobre el partido de la semana en donde se impusieron frente a Pumas, aseguró que la calificación rumbo hacia la liguilla se está apretando, el dorsal número 19 dijo:

"Fue un muy buen partido, todos los equipos que estaban pegados ganaron y eso lo hace muy emocionante".

Sobre el cotejo que sostendrán frente a los regios, Germán Brambila aseguró que deberán hacer un partido muy inteligente frente a los pupilos por el argentino Antonio Mohamed:

"Tenemos que hacer un partido casi perfecto a la defensiva, sabemos que nuestra defensiva esta muy bien, ellos tienen un gran equipo y juegan de manera muy vertical, tenemos que saber como eso , el cuerpo técnico practico eso en la semana yu ojalá regresmos a casa con los 3 puntos".

Acerca de la importancia que representa el jugar en un BBVA Bancomer lleno, Brambila dijo que esto se siente muy bien, además de que es motivante enfrentar al equipo de casa en esa situación:

"Como local debe ser muy bien tener ese tipo de afición, la nuestra es muy buena también, pero cuando vamos a jugar allá como rival te motiva ver el estadio lleno para poder vencer al equipo local, ya que no sólo le ganamos al rival sino a también a su afición, es muy bonito y esperamos que eso suceda el sábado".

Sobre su poca regularidad en Liga y sólo ver accion en el torneo de Copa, el volante se dijo optimista y no pierde la ilusión de poder jugar este sábado en Monterrey:

"Obviamente quiero jugar más, si se siente un poco mal al no jugar en la Liga, siento que estoy trabajando muy bien, siempre quiero estar participando, claro la decisión final es del técnico y no he tenido la fortuna de poder jugar en Liga"

Sobre la posibilidad de poder ganar los dos torneos, el volante afirmó tajantemente:

"De hecho en México ustedes siempres están cuestionando si cualquier equiupo está para ganar los 2 torneos, obviamente cada equipo se prepara para poder ganar los 2 torneos, en el torneo de Copa estamos en semifianles y en la Liga si sacamos la victoria estaremos muy cerca de amarrar la clasificación a la Liguilla, solo el tiempo lo dirá si estamos capacitados para poder ganar ambos torneos"

Finalmente sobre el estadio de la UAEM dijo que al principio si le costó trabajo al conjunto mexiquense, pero que se han estado adaptando con el paso de las jornadas:

"Se ha hablado mucho y se cuestionó del estadio de Potros,lo estamos haciendo nuestra casa, se mencionó que jugabamos siempre de visitantes, el tereno no está en las mejores condiciones, nos hemos estado adaptando al terreno , el rival no juega comodo y sobre la supuest Final que comentas no estamos pensando en ella, estamos pensando en el siguiente partido".