Querétaro y América dividen unidades en La Corregidora

Querétaro : T. Volpi; M. Martínez (C), J. Forlín, J. Bornstein, C. Fierro, Y. Candelo, M. Jiménez, J. Gómez, N. Cardozo, C. Sanvezzo y A. Rentería. DT: Víctor Vucetich.

América : M. Muñóz; P. Goltz, G. Burón, P. Aguilar, O. Mares, B. Valdéz, O. Martínez, M. Arroyo, J. Guerrero, R. Sambueza y S. Romero. DT: Ricardo La Volpe.