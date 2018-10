Los Rayos retumban en la parte alta de la tabla y electrocutan al Tiburón

Muchas gracias por acompañarnos en este minuto a minuto; en instantes tendremos todas las reacciones desde el Estadio Victoria. ¡Buenas noches!

Con este resultado, Necaxa suma ya 22 unidades y se coloca en el sexto lugar de al tabla general; por su parte, Veracruz suma seis derrotas consecutivas y se mantiene en la posición 16 con nueve puntos.

Los Rayos ganan con tantos de Puech, Espíndola y Riaño; por parte de Tiburones anotaron Leo López y Villalva.

En un muy buen partido de fútbol, Necaxa se impone agónicamente a Veracruz siendo mucho mejor que los porteños.

92' ¡Se acabó! Necaxa gana justamente y aspira seriamente a la Liguilla.

90' ¡Cabezazo de Furch a las manos de Barovero!

87' Cambio de Necaxa: entra Meza por González.

85' Centro razo de los Rayos que Riaño empuja barriéndose para que explote el estadio.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE NECAXA.

82' Cambio de Necaxa: sale Espíndola por Riaño.

81' ¡Tremendo Barovero! El argentino se laza y evita el tercero de los jarochos.

78' Tiro de esquina jarocho que recibe Daniel Villalva, quien define razo y ya lo empata para los porteños.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VERACRUZ.

73' Cambio de Veracruz: sale Luna por Meneses.

71' ¡Gallese ataja un cabezazo y manda a esquina!

65' Fuerte choque entre Isijara y Gallese; ambos se toman un tiempo para recuperarse.

61' Cambio de Necaxa: sale Báez por García.

57' Adrián Luna remata potente de media vuelta el poste, pero Leo López está atento para empujar el rebote a gol.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VERACRUZ.

53' Cambio de Veracruz: sale Andrade por Cid.

46' ¡Arranca la segunda mitad!

45' ¡Finaliza la primera mitad! Necaxa gana con goles de Puch y Espíndola.

43' El partido se nivela en media cancha sin que nadie genere más peligro; mucho roce.

35' Los Tiburones lucen desconcentrados, demasiado rápidos cometiendo errores en la salida.

30' Cambio de Veracruz: sale Acosta por Villalva.

28' Acosta pierde el balón en la salida; Iturra filtra fino para Espíndola quien de primera fusila al arquero jarocho.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE NECAXA.

26' ¡Cerca Necaxa! Puch se saca a cinco tiburones pero es desarmado por Noya cuando iba a definir.

23' ¡Poste del Tiburón!

19' Balón que queda muerto en el área de Necaxa, pero bien despeja la defensa.

12' Necaxa continúa siendo el único equipo en la cancha, los escualos no hilan pases y no Barovero no la ha tocado con las manos hasta ahora.

7' Balón filtrado al área que Leo López rebana bombeando a su portero, para que Edson Puch la epuje al fondo.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE NECAXA.

5' Necaxa se hace con el balón desde inicio del partido, intenta desbordar por las bandas.

1' ¡Arranca el partido!

Cabe recordar que Marcelo Barovero, actual arquero de Necaxa, habría estado muy cerca de firmar con Veracruz, pues incluso la directiva ya lo daba como un hecho. Sin embargo, el argentino abandonó la negociación supuestamente porque iría a Europa (dijo Kuri Jr.); es claro que no fue así.

Tras los errores cometidos en el partido pasado por Melitón, Pedro Gallese vuelve a la titularidad en el arco jarocho. Deberá mostrarse sólido para ganarse la confianza de Reinoso de cara a la recta final del partido. Atención con las salidas, su punto débil.

XI Veracruz: Gallese; Paganoni, Noya, López, Vera; Andrade, Chiapas, Acosta; Luna, Albín; Furch.

XI Necaxa: Barovero; Beckeles, M.González, J.González, De Luna; Isijara, Gallegos, Báez, Iturra, Puch; Espíndola.

Ambos equipos ya se encuentran en el Estadio Victoria; se espera una gran entrada para este partido candente en la lucha por el no descenso; incluso, Necaxa ya sueña con una posible Liguilla, un sueño en este su regreso a Primera División.

El árbitro de este partido será Paul Enrique Delgadillo, árbitro del cual Veracruz se quejara en el último encuentro que les arbitró, ante América. En ese encuentro, los Tiburones sufrieron expulsiones y un muy duro revés.

Si Necaxa continúa con el ritmo actual, este torneo podría prácticamente resolver su permanencia en Liga MX. Cosechandp unos 25 puntos, podría darse el lujo de tener un mal Clausura 2017 y salvarse con aproximadamente 17 unidades; aunque es obvio que Alfonso Sosa no querrá tanto drama.

La situación porcentual se pone aún más caliente para Veracruz. Puebla ha sacado tres importantes puntos en su visita a Cruz Azul, con lo que se despega aún más de los escualos, quienes tienen como un "must" ganar hoy en Aguascalientes.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa - Veracruz, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Para el guardameta del Veracruz, Pedro Gallese, destacó que el plantel jarocho se encuentra comprometido para salir hacia adelante en la que buscarán ante los Rayos, poder conquistar su tercera victoria del torneo: "Siento al equipo un poco más comprometido, nosotros mismos queremos salir de esta mala racha y sé que con lo que está planteando el 'Profe' vamos a salir adelante".

El defensa hondureño, Brayan Beckeles, comentó que el reciente triunfo contra Tigres fue de gran importancia para adquirir confianza y seguir trabajando al máximo, en busca de su objetivo de alejarse lo más posible en su lucha por no descender: “Fue un buen resultado, un partido complicado, tal vez son de esos puntos que al principio del torneo no los tomas en cuenta, entonces son resultados buenos, que te dan la confianza para seguir trabajando y nosotros tenemos que enfocarnos en que nuestro objetivo es buscar la permanencia y quizás ahí se vayan dando los otros objetivos que vengan por si solos”.

El partido entre Necaxa y Veracruz se llevará a cabo en el Estadio Victoria, es un inmueble que cuenta con una capacidad para más de 20 mil espectadores.

El jugador VAVEL a seguir por parte de Veracruz es el arquero Pedro Gallese, el peruano ha dado la cara por el conjunto jarocho, quien con sus atajadas y salvadas han sido factor para que el momento de los escualos no sea peor y ha tratado de mantenerlos en la pelea en medida de lo posible. Tendrá una dura prueba en Aguascalientes ante una ofensiva que ya se entiende mejor.

El jugador VAVEL a seguir por parte de Necaxa es el delantero Edson Puch, que no sólo es el goleador del Necaxa, sino que además se está consolidando como un favorito de la afición y una de las mejores contrataciones del torneo. Siete goles ponen a pensar que incluso podría pelear por el título de goleo.

Veracruz ha tenido un torneo por demás complicado. Traer a Marini no fue una buena idea. Más parecía una aferración de Kuri Jr. que un proyecto a largo plazo, el cual nunca tuvo entendimiento con su plantel y mucho menos con la tribuna. Tras el regreso de Reinoso, las cosas no han cambiado mucho, y la posición en la tabla es reflejo de eso.

El Necaxa viene tomando cada vez más y más ritmo y está cumpliendo con uno de los puntos más importantes a considerar en la liga mexicana: cerrar fuerte el torneo para disputar la liguilla. Y así de radical ha sido el cambio de prioridades para los dirigidos por Alfonso Sosa. De disputar el descenso a ser un serio aspirante a los últimos boletos de la fiesta grande.

La última vez que se enfrentaron estos dos conjuntos, fue en el máxima escenario de la Copa MX, donde Veracruz se alzó con el triunfo, goleando al Necaxa por cuatro goles a uno, marcando en áquel entonces la diferencia entre un equipo del ascenso y uno del máximo circuito, y es el antecedente al cual quieren aferrarse los aficionados veracruzanos.

Los escualos por su parte, vienen de ser remontados por los Panzas Verdes del León, y con eso confirman su errático paso en el torneo. Tienen 17 goles a favor por 26 en contra, siendo la segunda peor defensiva del torneo.

Veracruz se presenta en busca de ganar para escalar posiciones y estar dentro de la clasificación, actualmente los Tiburones se encuentran en la posición número 16 con 9 puntos, cosecha de dos triunfos, tres empates y ocho derrotas.

Los Rayos vienen de conseguir una de las victorias más importantes en lo que va del torneo, su segunda como visitante y ante uno de los favoritos del torneo. Sacar un triunfo del Volcán no fue gesta sencilla, pero ha colocado a Necaxa en la zona de calificación.

Necaxa llega a esta jornada con la misión de sacar los tres puntos para meterse a la lucha de la clasificación, en la que se encuentra en la octava posición con 19 unidades, producto de cuatro victorias, siete empates y dos derrotas.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa - Veracruz , correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 21:00 horas.