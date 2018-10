Antonio Mohamed: "El empate nos deja casi eliminados"

Inconforme y sabedor de que el empate ante Toluca no era algo que se tenía en planes, Antonio Mohamed, reconoció que el aspecto de la falta de contundencia le hizo perder a Rayados nuevamente un par de puntos en casa.

“Un equipo que falla en las dos áreas no puede ganar, nos ha pasado en todo el torneo la contundencia. El equipo generó catorce jugadas de gol y solo metió una, no la pudimos meter, es lo que puedo resumir. Hay cosas por corregir pero el equipo entregó todo, no tuvimos la capacidad de meter los goles”.

“El empate nos deja casi eliminados” dijo el ‘Turco’ que ahora tendrá que preparar a Monterrey para la semana donde toda la Sultana del Norte no hablará de otra cosa más que el Clásico Regio ante Tigres.

“Hoy (Rogelio) Funes Mori tuvo siete (llegadas de gol), no me desespera, me frustra porque el equipo hace todos los méritos para ganar, no se puede reprochar nada, solamente que en el área no estamos como debemos de estar”.

Los números todavía le entregan cierta esperanza a los albiazules pero el empate a ‘Tony’ le pareció un mal resultado y reiteró la importancia que ha sido los puntos que ha dejado ir su equipo en casa, ya que han sido cinco empates en el Apertura 2016 fungiendo como local.

“Ahora está más complicado, tenemos que ganar los tres (partidos restantes) para entrar a la Liguilla. Hay que ir a ganar el sábado, puede ser un golpe psicológico, lo vamos a buscar de esa manera”.

Para cerrar Mohamed consideró que el empate ante los Diablos no desmotiva en lo absoluto a ‘La Pandilla’ de cara al choque ante el acérrimo rival, en duelo a disputarse el 29 de octubre en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 19:00hrs.