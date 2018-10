Rafael Puente del Río: "Me duele mucho por los muchachos"

La jauría de Lobos BUAP no ve la suya en este Apertura 2016, y es que este fin de semana cayó en casa ante los Toros de Celaya y con la combinación de otros resultados se complican las posibilidades de acceder a la liguilla.

Después del juego, el juvenil técnico, Rafael Puente del Rio, manifestó que esta situación es compleja para toda la institución, no sólo de los jugadores.

"Evidentemente me incomoda, a mi me duele mucho por los jugadores porque se entregan en la cancha día a día, se comportan a lo que es y exige el ser futbolista profesional y bueno, así es esto del futbol y se debe lidiar con estas circunstancias y no queda más que una sola palabra que nos va a sacar adelante y esa es trabajo, no queda más que levantar la cabeza y revertir esta situación preocuoante que vive el equipo".

Puente del Rio, declaró que le falta consistencia al equipo, pues los primeros 45 minutos son muy buenos, pero en la parte complementaria terminan sufriendo.

"Una situación que se volvió a repetir, en el partido anterior pese que íbamos perdiendo se jugó muy bien, sin embargo, los segundos tiempos el equipo no está siendo capaz de alargar esos buenos lapsos de juego que genera y eso, sólo con trabajo sacaremos esto adelante, de poco sirve que tengas un buen primer tiempo, si en el complemento no lo estás logrando".

El timonel de los licántropos recalcó que la situación del penal fue cirscunstancia y no de un error arbitral.

"El penal se hace por el propio juego, es una oportunidad que supieron aprovechar y bueno, así es este juego, de repente salen imponderables que no se pueden controlar, fue un golpe duro".

Pese a estar en las últimas posiciones, Del Rio maniesftó que existen posibilidades matemáticas de acceder a la liguilla.

"Mientras haya vida, hay esperanza, habrá que ver que sucede este fin de semana y con base en ello, la cuestión matemática nos dirá si hay posibilidades de liguilla, y mientras estas existan, pelearemos hasta el final".