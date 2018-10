Ricardo Ferretti: "Un Clásico es lo más importante"

La semana más esperada en la Sultana del Norte finalmente ha llegado, el Clásico Regio se efectuará este próximo sábado 29 de octubre en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 19:00hrs.

Tigres llega prácticamente calificado y el duelo tiene un tinte interesante, puesto que los felinos pudieran darle la puntilla a Rayados y dejarlo sin esperanzas de calificación.

Este lunes en conferencia de prensa, el timonel de los auriazules, Ricardo Ferretti, habló sobre lo que será una edición más del enfrentamiento entre equipos regiomontanos.

“Un Clásico es lo más importante, espero que hagamos las cosas bien y que haya saldo blanco” dijo el ‘Tuca’, puesto que el compromiso se calentó con semanas de anticipación con el caso Guido Pizarro.

El timonel brasileño resaltó la importancia del plantel que tiene conformado, luego de que este pasado domingo con todo y la ausencia de André Pierre Gignac en la delantera, pudieron quitarle el invicto a los Pumas como local.

Monterrey está en la delgada línea de una clasificación o un fracaso más en este segundo semestre del año y ante esto el ‘Tuca’ dijo: “Siempre me gustaría que los dos equipos (de la Sultana del Norte) califiquen y que lleguemos a la Final”. La situación de ellos no me concierna como a ellos no les importaba la nuestra el torneo pasado”.

Ferretti espera no tener problemas como en el último Clásico donde salió expulsado tras reclamar con fuerza una jugada polémica entre Carlos Sánchez y Juninho y que a final de cuentas fue clave en la eliminación de Tigres en el Clausura 2016.

Finalmente el ‘Tuca’ manifestó que hay presión para ambos equipos muy a pesar de que Tigres prácticamente está en la Fiesta Grande del balompié nacional.

El último choque entre regios en el “Volcán” se presentó en los Cuartos de Final del torneo pasado. Rayados venció 1-3 y dio un paso importante a lo que terminaron consumando días después, la calificación a Semifinales.