Juan Carlos Valenzuela: "Xolos no piensa relajarse"

El capitán de los Xolos de Tijuana, Juan Carlos Valenzuela, ha logrado regresar sin problema alguno a las canchas de juego tras batallar con un problema de lesión sufrido en semanas anteriores de cara a la Jornada 15 del Apertura 2016.

“Estoy contento de ya estar recuperado. Estoy trabajando, tratando de hacer las cosas bien y estar bien físicamente; el estar parado tres semanas y no trabajar al parejo de los compañeros cuesta, normalmente es una semana en terapia y después te recuperas y empiezas trabajar en cancha”.

En cuanto a una posible convocatoria para encarar el hexagonal rumbo al Mundial de Rusia 2018, el zaguero mexicano aseguró estar siempre al pendiente de un posible llamado, pese a concentrarse plenamente en su club principalmente.

“Yo me siento bien, quiero seguir jugando, ganando, y posteriormente la Selección nadie me la saca de la cabeza. Si llega o no, yo voy a seguir trabajando para estar bien para mi equipo”.

Encontrándose en la recta final del certamen, el 'Topo' destacó que el equipo solamente ha obtenido uno de los varios objetivos que se había planteado para la temporada, insistiendo que el equipo se mantiene concentrado sin la intención de aflojar de cara a la fase de eliminación.

“El equipo en ningún momento ha pensado, ni lo va hacer, sentirse superior o relajarse. Se ha conseguido un objetivo, que es haber clasificado, pero hay otros: estar como una de las mejores defensas, mejores ofensivas, y tratar de acumular la mayor cantidad de puntos por el tema de la porcentual. No hay que relajarnos, vamos a cerrar bien el torneo y llegar embalados a lo más importante que es la liguilla”.

Finalmente, Valenzuela opinó que el equipo deberá corregir esos lapsos de comodidad que ha venido mostrado el cuadro fronterizo por momentos en sus últimos partidos.

“Ha habido partidos en que el equipo ha dejado por momentos de acelerar un poco y vuelve a acelerar hasta que siente que el equipo rival aprieta".

“Este equipo está para ser más constantes en esos pequeños lapsos del partido, no sé a qué se deba pero hay que platicarlo. Cuando a un rival le puedes hacer dos, tres o cuatro goles, hay que hacérselos y demostrar que somos superiores”.