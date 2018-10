Durán: "Que el pueblo chiapaneco nos apoye"

Chiapas ha dejado de competir por un boleto a liguilla, sin embargo, el tema principal que aqueja a los jugadores felinos es la situación porcentual que cada vez se torna más negativa. No obstante, los elementos chiapanecos están seguros de poder revertir esta situación.

El recién debutado por Sérgio Bueno; Alejandro Durán, se dio tiempo para atender a los medios expresando su frustración por el mal paso del equipo. De acuerdo a palabras del jugador, el equipo juega bien, desgraciadamente no se refleja en el marcador “La verdad que el equipo está jugando bien, desafortunadamente los resultados no son los esperados pero se ha trabajado bien en la semana, el ‘profe’ (Sergio Bueno) trabaja bien, entonces tenemos que seguir por esa misma línea y empezar por estos tres puntos que se nos van a dar este sábado y ya de ahí para adelante”, apuntó.

El ´Charro´ como lo apodan sus compañeros, habló de lo importante que es para el jugador tener como técnico a un hombre de experiencia como Sergio Bueno al frente del equipo. Resalta entre otras cosas, su manera de dirigirse al plantel y la motivación que inyecta ante la situación desfavorable para los del Zoque “El profe nos motiva, nos alienta y nos dice que sigamos luchando, que sigamos peleando porque finalmente los más interesados en esto somos nosotros, entonces estamos luchando y que el pueblo chiapaneco nos apoye y nosotros vamos a empezar a dar los resultados que espera la afición”, comentó.

Es bien sabido que el pase a la liguilla no es factible en el campamento felino. No así el tema porcentual que aqueja a los pupilos de Bueno, al cual el ´Charro´ no ve como una meta imposible: “Es súper importante ganar por el tema del descenso y vamos a pelear hasta el final y primeramente Dios saldrán los resultados que espera nuestra afición. Por otro lado, agradezco a Dios el tan esperado debut, luché mucho en el día a día, trabajé mucho y también agradezco al ‘profe’ Sergio por la oportunidad y ahora debo demostrar cuando me toque entrar para que me sigan dando la oportunidad y la confianza”, así lo manifestó.

El próximo encuentro será en el Zoque, cuando Jaguares reciba a Querétaro en punto de las 17:00 horas por la fecha 15 del Apertura 2016.