Antonío Rodríguez: "Fue una noche muy especial"

Posterior al encuentro de Semifinales en donde Chivas derrotó al América en la tanda de penales, el guardameta del Guadalajara, Antonio Rodríguez, se dijo contento por lo que representó el juego para ellos, no solo por ganarle al ‘odiado rival’, sino por conseguir el pase a la disputa de la Copa también. Asi mismo, comentó que esperan levantar el campeonato ante Querétaro para matizar lo conseguido la noche de ayer:

“Estamos muy contentos porque fue una noche muy especial para todos, se hizo un gran trabajo en equipo, todos dejaron el alma en el campo, y es algo muy lindo poder conseguir el pase a una Final, esperemos hacer un gran partido en Querétaro para poder cristalizar lo que hoy hicimos ante América, que ante un lleno en el Azteca tiene un sabor muy especial”, expuso.

Pese a no haber podido amarrar el resultado durante los 90 minutos de tiempo reglamentario, ‘Toño’ aceptó que lo importante era llegar a la final, algo que consideró por la mentalidad e ímpetu mostrado por sus compañeros, aun tras verse abajo en el marcador, pero aclaró que aún no han ganado nada y no deben confiarse.

El que atajase el último disparo desde los once pasos, también recalcó lo importante que es el no distraerse y enfocarse en el compromiso que se aproxima frente a Cruz Azul, para después concentrarse en pelear por salir abantes de la Copa MX:

“Como fuera queríamos ganar y buscamos el triunfo, nunca dejamos de creer pese a vernos abajo en el marcador y ahora queda seguir trabajando porque todavía queda camino por delante, hoy nos toca disfrutar, pero ya mañana hay que enfocarnos en Cruz Azul (enfrentamiento en Liga MX) y ya después pensar en Gallos para aspirar al título de Copa”, comentó Rodríguez, quien podría jugar su segunda Final de este certamen, siendo la anterior en 2015 contra Puebla.