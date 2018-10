Michael Orozco: "Queremos entrar a la Liguilla de la mejor manera"

Trabajando para poder regresar a la alineación titular tras no poder participar en la jornada anterior, el defensa de los Xolos de Tijuana, Michael Orozco, aseguró que el cuadro fronterizo tendrá un buen parámetro frente al Toluca de cara al inicio de la Liguilla.

“Vamos a ir a pelear por esos tres puntos, si bien ya estamos clasificados, queremos entrar a la Liguilla de la mejor manera”.

Sobre el tema de la competencia interna, el zaguero mexico-americano consdieró que la poca rotación del plantel no implica que los suplentes no puedan con la carga de los titulares.

“Todos mis compañeros están peleando y esperando esa oportunidad. Cualquier jugador que entre, sea 5, 10 o los 90 minutos, lo hará de la mejor manera. No se han visto muchos cambios, ya que vamos de líder y queremos seguir en esa sintonía, no confiarnos y seguir trabajando”.

En cuanto a las claves para enfrentar a los Diablos Rojos el domingo, Orozco admitió que el equipo tijuanense tendrá que tener cuidado con el tema de la altitud.

“Somos visitantes al final de cuenta, no hay que desesperarnos. Son 90 minutos para poder conseguir los puntos, vamos a ir apretar en todos los sectores de la cancha desde todas las líneas.

"Se va sentir el tema de la altura, pero no nos vamos a entregar así de golpe todo el juego. Nos va afectar pero hay que ser inteligentes y definir las oportunidades que se presenten, y mantenernos sólidos defensivamente".

Pese haber tropesado en el Estadio Azteca con una derrota recientemente, el defensa consideró como una lección a tiempo para poder encarar la Liguilla.

"Lo que hemos venido haciendo durante las últimas semanas nos ha ayudado a ser más sólidos en todas las líneas. Desde aquel partido contra América, la derrota nos ayudó para no confiarnos: no se pueden ganar todos los partidos o pensar que hay rivales fáciles. Tenemos que saber contrarrestar al rival y no dejar de apretar".

Finalmente, en cuanto al tema de la Selección de los Estados Unidos, el defensa norteamericano espera que la competencia en el hexagonal eliminatorio será parejo, y que la clave para su convocatoria será basada en su nivel con su club.

“El rendimiento que yo tenga aquí en Xolos va a fortalecer mis oportunidades de estar en la Selección. Todas las selecciones hoy en día nos va pelear tú por tú, no creo que haya mucha diferencia en nuestra zona, y siendo uno de los “gigantes” no nos podemos confiar.

"En lo personal, seguiré trabajando. Hay que demostrar en cada partido que estoy para selección. Mi mente está en Xolos, si viene la oportunidad de ir a Selección lo haré de la mejor manera".