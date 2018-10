Previa Chiapas - Querétaro: duelo de sotaneros en Chiapas

Los Jaguares de Chiapas recibirán en la cancha del Zoque al finalista de la Copa MX. Jaguares llega eliminado y en lugar 18 de la tabla general, mientras que Querétaro se ubica en quince, sin embargo aún tiene posibilidades de acceder a la fiesta grande.

Los chiapanecos ya piensan en el Clausura 2017 pues apenas suman 6 puntos en 14 partidos, han ganado sólo un encuentro, empatado tres y perdido once. A pesar del cambio de cuerpo técnico y el regreso de Sergio Bueno al banquillo Jaguar, el equipo no logró repuntar y los refuerzos no lograron adaptarse.

Por su parte, Los Gallos Blancos tienen una marca de tres ganados, cinco empatados y seis perdidos. El equipo de Vucetich ha tenido altibajos, sin embargo, llegan con el ánimo a tope luego de conseguir su pase a la final de la Copa MX y recibirán a las Chivas del Guadalajara en la gran final del torneo copero.

En sus últimos encuentros, Jaguares cayó ante el líder de la competencia por 2-0 en el Estadio Caliente y los Gallos Blancos empataron a uno en su casa ante las Águilas del América.

Historial de Enfrentamientos

A lo largo de la historia, Gallos sufre ante los chiapanecos, pues apenas han vencido en dos de 20 enfrentamientos, han empatado en la mitad de los partidos y Jaguares ha ganado en 8 ocasiones.

En los últimos diez encuentros Jaguares ha dominado al Gallo pues han logrado la victoria en 5 partidos, han empatado 4 y Querétaro sólo gano una. Los Gallos no vencen al conjunto Jaguar desde la Jornada 6 del Aperura 2011.

En calidad de visitante, Querétaro sólo ha vencido una vez a Jaguares y se remonta al torneo Bicentenario. En las últimas cinco visitas, Jaguares ha vencido en cuatro ocasiones y han empatado en otra.

Jugadores a seguir

Jonathan Fabbro: Jaguares es la peor ofensiva del torneo con apenas 7 goles en la campaña, con un promedio de 0.5 goles por partido, sin embargo, el refrerente a la ofensiva es Jonathan Fabbro pues ha anotado casi la mitad de las anotaciones y suma tres anotaciones a lo largo de la campaña.

Camilo Sanvezzo: A pesar de estar alejado de las canchas por más de dos años, el brasileño regresó con su nivel característico, de a poco busca recuperar su olfato goleador y volver a los primeros planos. El ex futbolista del Vancouver Whitecaps suma cuatro anotaciones a lo largo del torneo.

Posibles alineaciones