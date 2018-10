Monarcas despierta y acaba con la racha positiva de Necaxa

Monarcas Morelia : C. Rodríguez, E. Pérez, S. Vegas, E. Loeschbor, C. Morales, J. Rodríguez (C) (L. Rey, min. 68), D. Valdés (J. Zárate, min. 79), R. Millar, J. Cuero, M. Sansores y R. Ruidíaz (I. González, min. 87). DT: Roberto Hernández.

Necaxa : M. Barovero; B. Beckeles (S. Meza, min. 45), M. González (C), M. de Luna, J. González (C. Riaño, min. 85), M. Iturra, X. Báez (M. García, min. 34), L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch y F. Espíndola. DT: Alfonso Sosa.

MARCADOR : 0-1, min. 58, E. Loeschbor (min. 58). 1-1, min. 77, R. Ruidíaz. 2-1, min. 81, E. Pérez.

ÁRBITRO : Marco Antonio Ortíz. Amonestó a M. González (min. 5), M. de Luna (min. 16), E. Puch (min. 22), F. Espíndola (min. 30), J. Rodríguez (min. 68), L. Gallegos (min. 71).