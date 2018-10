Sergio Bueno cuestionó severamente la actuación de Chiapas

Cada vez es más crítica la situación de Jaguares. La derrota de 1-2 ante Querétaro dejó un sabor muy amargo en la afición pero principalmente en su director técnico, Sergio Bueno.

El estratega de los felinos salió a dar la cara ante los medios y se mostró molesto por la forma en que perdió su equipo:

"Tiene toda la razón en salir molesta (la afición), nosotros también. Perder el partido de la manera que lo hicimos sin duda que es lamentable pero no solo está el hecho de la última jugada o de la derrota como tal. Me parece que no hemos identificado o no estamos conscientes de lo que el equipo se está jugando.

Aseguró que sus jugadores mostraron poco carácter y se responsabilizo del mal paso que hoy sufre el cuadro chiapaneco: "El equipo no me gustó en los 90 minutos porque fue muy permisivo, careció de agresividad, combatividad. No entrenamos para ofrecer esa cara, para dar esta muestra de poca vergüenza futbolistica y me incluyo porque soy el responsable".

Sobre el tema de que Gallos Blancos jugó con varios suplentes, Bueno Rodríguez señaló que el ataque del contrario tenía a jugadores importantes y que la apatía de los suyos fue la causante del mal resultado:

"Finalmente es engañosa esta parte de que es un equipo alterno. Los cuatro jugadores de ataque del equipo rival es gente que juega regularmente en la liga; el resto si fueron jugadores alternos que no venían teniendo actividad y parecería que eso podría facilitar el trámite del partido pero la realidad es que no".

Del cambio que tendrá que haber el siguiente torneo respecto al plantel, el colimense indicó que ningún futbolista tiene su puesto asegurado para el siguiente año:

"Se le ha hecho saber al plantel que quedaban tres jornadas para cambiar la perspectiva pero con el resultado de hoy no podemos hablar de ello y seguímos practicamente en el borde del precipicio como proyecto. Nadie puede sentirse pleno de poder continuar en este club".

De lo positivo que le dejó el descalabró, Bueno declaró que: "Lo único positivo que encuentro es que irme dando cuenta con quien cuento, eso es lo más rescatable. De ahí dependerá las siguientes decisiones que se tengan que tomar", finalizó.