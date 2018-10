Joaquín Beltrán: “Se han cumplido metas importantes”

Joaquín Beltrán Presidente Deportivo de Gallos Blancos, aseguró en el Día de Medios revio a la Gran Final que para la institución queretana, el encuentro ante Chivas será uno de los más importantes que ha tenido el club en toda su historia: “Es una nueva oportunidad para poder pelear un título. En su momento cuando la jugamos contra Santos también fue increíble para todos por lo que significó. El de mañana se vuelve más importante porque es una nueva oportunidad de pelear un título y lograr esa Copa que ansiamos todos”, aseguró.

El ex Puma, hizo un análisis como en cada torneo: “En la Copa, las cosas salieron bastante bien, en la fase eliminatoria fuimos de menos a más; en ese aspecto las cosas nos resultaron”, comentó.

Luego de no poder calificar a la liguilla en el presente torneo el Presidente Deportivo, dijo sentirse desilusionados: “En la Liga no salieron las cosas como las pensamos, desaprovechamos oportunidades en el torneo y en el equipo, por momentos no jugó bien, hoy esos puntos que no tuvimos nos tienen en la posición que está imposible calificar”, argumentó

En días pasados se cuestionó la forma de trabajar de ambos presidentes, sin embargo 'El Capi' aseguró que el proyecto de Grupo Imagen avanza con pasos firmes: "Ha sido una gestión con situaciones claras y un objetivo sólido, estamos contentos e ilusionados por lo que viene. Hoy después de dos años y medio hemos cumplido metas que es lo más importante”, afirmó.

Beltrán reveló el secreto que los tiene hoy en su segunda Final en Primera División: “El secreto es el respaldo de tener una empresa sólida, seria y responsable. Eso nos da más tranquilidad para trabajar. Nosotros tenemos un proyecto con varias aristas que avanza. No nada más el primer equipo; fuerzas básicas, instalaciones, jugadores y personas que integran nuestra institución. Queremos hacer un equipo protagonista y que pelee cosas arriba y olvide los temas complicados que ha vivido en su historia”, finalizó.