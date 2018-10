Trejo confirmó que esperan a un poderoso equipo

Este sábado, el cuadro escarlata se juega gran parte de su futuro en la visita a La Corregidora para enfrentar al reciente campeón del torneo de Copa: Querétaro FC.

Por lo que los mexiquenses esperan a la mejor versión del cuadro queretano dirigido por el experimentado Víctor Manuel Vucetich, así lo manifestó Erbin Trejo.

"Querétaro es un equipo que está bien dirigido, tiene un estilo de jugar que ya está bien definido y así nos gana acá, así le gana a Chivas, y pues ahora a esperar al mejor Querétaro que va a estar motivado después de conseguir el campeonato".

Trejo considera que tienen buen manejo de balón y lo deberán mostrar el sábado en la cancha del conjunto emplumado: "Tenemos que salir a proponer, a lo que trabajamos nosotros que es tratar de tener el balón, intentar crear la mayor cantidad de jugadas y sobre todo ser más contundentes que es lo que nos ha faltado en los últimos partidos que hemos tenido en casa".

No obstante, conocedores de las virtudes que presenta el conjunto queretano, el cuadro rojo no se confía de los dirigidos por "El Rey Midas": "Como jugador te puedo decir que cuando ya no peleas nada, juegas más liberado, a parte tienen el envión anímico de que ganaron el título, entonces creo que sí es más peligroso pero igual tenemos que ir a enfrentarlo de la mejor manera para intentar sacar los tres puntos"

El casaca #26 lamentó haber adolecido de contundencia frente al arco rival, en donde han estado trabajando, pero asegura que si se hacen bien las cosas el sábado, saldrán con los 3 puntos:

"Quizás por ahí merecíamos en algunos partidos, puntos más puntos menos, a final de cuentas la oportunidad está en nosotros, tenemos que sacar los dos partidos y de ahí esperar algún resultado porque ahora la tabla nos dice que estamos en noveno lugar, pero igual haciendo lo nuestro el resultado, como se cruzan entre los de arriba se va a dar, y depende todo de nosotros", sentenció el volante escarlata.