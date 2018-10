Jesús Corona - 'Conejo' Pérez: reflejos de longevidad

Cruz Azul y su decepcionante torneo no son novedad en el fútbol mexicano, pero cuando menos buscarán despedirse en casa con dignidad tratando de vencer al actual campeón del balompié azteca que trae suerte aunado a una racha imbatible de buen fútbol, sin importar quien vaya en el once inicial de Pachuca es un equipo de mucho cuidado. Si bien la actual estrella del equipo es Urretaviscaya, no podemos dejar atrás lo vital que es el arquero, mismo caso sucede con la 'Máquina' que sin su guardavallas no consumaría un buen puñado de puntos que ha conseguido en la actual campaña.

José de Jesús Corona es hombre de Selección Nacional, un hombre del que se recurre en momentos difíciles; sin embargo los palmarés no han estado de su lado algo que le falta agregar su currículum, lo máximo que ha logrado es la medalla de oro en los J.O. de Londres 2012, teniendo una inolvidable actuación, lo que fue un parte aguas de su carrera dado que tras terminar participación en dicha competición su nivel fue en picada y aunque sigue siendo muy bueno además de confiable no le hemos visto en el mismo ritmo. Sus deficiencias son los tiros de larga distancia, así como los balones parados sin lugar a duda. Su fuerte los reflejos y el juego con los pies.

Óscar el 'Conejo' Pérez es una leyenda viviente de 43 años que sigue en forma, otro de los pocos recompensados con títulos en equipo, con los 'Tuzos' tomó nuevos aires, una segunda oportunidad y su desempeño no ha dado bajones, sino todo lo contrario, sus estiradas y brincos son impresionantes, haciéndole honor a su apodo. Ha afrontado 14 jornadas, realizando 37 atajadas que le han otorgado 5 arcos invictos. Con mucha fortuna las lesiones no lo alejan por mucho tiempo de las canchas y es prácticamente imposible que alguien le quite la titularidad, lo cierto es que su retiro, dicho por él mismo está cerca y seguro buscará un bicampeonato antes de ello.