El 'Diablo' sigue aspirando a liguilla

A. Talavera; A. Benítez (A. Galindo, min. 74), P. Da Silva (C), O. González G. Flores, E. Trejo, J. Méndez, C. Esquivel (A. Ríos, min. 73), P. Barrientos, A. Vega y F. Uribe (E. Triverio, min. 69). DT: Hernán Cristante.

Toluca : A. Talavera; A. Benítez (A. Galindo, min. 74), P. Da Silva (C), O. González G. Flores, E. Trejo, J. Méndez, C. Esquivel (A. Ríos, min. 73), P. Barrientos, A. Vega y F. Uribe (E. Triverio, min. 69). DT: Hernán Cristante.

T. Volpi; D. Escalante, N. Domínguez, J. Bornstein, V. Milke, L. Noriega (C. Fierro, min. 68), J. Gómez (R. Peña, min. 62), Á. Sepúlveda (Y. Candelo, min. 45), E. Benítez, C. Sanvezzo y E. Villa (C). DT: Víctor Vucetich.

T. Volpi; D. Escalante, N. Domínguez, J. Bornstein, V. Milke, L. Noriega (C. Fierro, min. 68), J. Gómez (R. Peña, min. 62), Á. Sepúlveda (Y. Candelo, min. 45), E. Benítez, C. Sanvezzo y E. Villa (C). DT: Víctor Vucetich.

Querétaro : T. Volpi; D. Escalante, N. Domínguez, J. Bornstein, V. Milke, L. Noriega (C. Fierro, min. 68), J. Gómez (R. Peña, min. 62), Á. Sepúlveda (Y. Candelo, min. 45), E. Benítez, C. Sanvezzo y E. Villa (C). DT: Víctor Vucetich.

MF | En la última jornada, Querétaro visitará a Tigres, mientras que Toluca recibirá a Santos Laguna.

MF | El Deportivo Toluca consigue tres puntos muy importantes para seguir teniendo posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

¡FINALIZA EL PARTIDO! Querétaro 2-3 Toluca

90+1. Dionicio Escalante y Enrique Triverio se unen a los amonestados del partido.

90'. Se añaden tres minutos.

89'. Gerardo Flores se hace presente con la cabeza para recuperar la ventaja a favor de los 'Diablos'.

¡GOOOL DE TOLUCA!

86'. Camilo Sanvezzo aprovecha el mal rechace de Talavera para convertir su doblete y así igualar el marcador.

¡GOOOL DE QUERÉTARO!

83'. Querétaro ha adelantado líneas y mantiene la posesión de la redonda, sin embargo, en el último cuarto de la cancha no ha estado nada fino.

78'. Aarón Galindo, recién ingresado, es amonestado por una falta sobre Carlos Fierro.

75'. ¡CASI! Camilo Sanvezzo se vuelve a perder el tanto del empate. En esta ocasión, el brasileño remató de cabeza, pero el balón salió desviado.

74'. Cambios del Deportivo Toluca: entran Antonio Ríos y Aarón Galindo por Carlos Esquivel y Aldo Benítez.

73'. Gran puñetazo de Tiago Volpi para evitar que Enrique Triverio rematara de frente a la portería.

71'. ¡SE LA PERDIÓ! 'Tito' Villa asistió a Camilo Sanvezzo, quien dentro del área sacó un débil disparo que fue contenido por Alfredo Talavera.

69'. Primer cambio del Deportivo Toluca: ingresa Enrique Triverio por Fernando Uribe, el autor de los goles.

68'. Último movimiento de Querétaro: entra Carlos Fierro por Luis Noriega.

67'. El partido se detiene, debido a que Fernando Uribe se encuentra tendido en la cancha.

64'. Nuevo aviso de los 'Diablos' que es contenido por el arquero local; en esta ocasión, el disparo fue de Gerardo Flores.

62'. Cabezazo de Paulo Da Silva que es atajado de buena forma por Tiago Volpi.

61'. Segundo cambio de Querétaro: entra Ricardo Peña por Jaime Gómez.

59'. ¡CERCA! Tiro de afuera del área por parte de Carlos Esquivel que pase a pocos centímetros del poste derecho de los locales.

57'. Toluca había reaccionado inmediatamente, pero el silbante anuló el gol de Erbin Trejo por fuera de juego.

56'. Camilo Sanvezzo acorta la ventaja, tras aprovechar la floja marca de González y la salida de Talavera.

¡GOOOL DE QUERÉTARO!

52'. Dentro del área, 'Tito' Villa saca un potente tiro que sale por arriba de la meta defendida por 'Tala'.

50'. Los 'Gallos' han comenzado de mejor forma, pero no han generado verdadero peligro.

45'. Primer cambio de Querétaro: entra Yerson Candelo por Ángel Sepúlveda.

¡INICIA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

MF | Con goles de Fernando Uribe, el Deportivo Toluca está derrotando a Querétaro en La Corregidora.

¡CULMINA EL PRIMER TIEMPO! QUERÉTARO 2-0 TOLUCA

45'+2. De cabeza, Fernando Uribe convierte su doblete tras la asistencia de Gerardo Flores.

¡GOOOL DEL TOLUCA!

45'. Se añaden dos minutos.

44'. ¡CERCA! Buen cabezazo de Fernando Uribe que se estrella en el metal tras un ligero desvío de Milke.

42'. Aldo Benítez se convierte en el primer amonestado del Deportivo Toluca.

39'. Cobro de tiro libre de Camilo Sanvezzo que se por un lado de la portería visitante.

34'. ¡ATAJADÓN! Alfredo Talavera se lanza y evita la anotación del empate tras el potente disparo de Ángel Sepúlveda.

33'. Jaime Gómez también es amonestado, él por una falta sobre Alexis Vega.

30'. El primer cartón amarillo es para Jonathan Bornstein por una dura falta sobre Pablo Barrientos, quien recibe atención médica.

27'. Pablo Barrientos asiste a Fernando Uribe, quien define por arriba ante la salida de Tiago Volpi.

¡GOOOL DE TOLUCA!

23'. Buena salida de Volpi dentro del área para evitar que Barrientos rematara.

22'. Remate descompuesto de Alexis Vega que sale por arriba de la cabaña queretana.

16'. A pase de Carlos Esquivel, Fernando Uribe saca un cabezazo que pasa a un lado de la meta local.

13'. Benítez vuelve a desaprovechar el contragolpe de Gallos. En esta ocasión, el paraguaya no sirvió de forma correcta a Sanvezzo, quien estaba solo de frente a la portería.

11'. Benítez entra al área, manda una diagonal que Sanvezzo no alcanza a rematar.

9'. Centro demasiado largo por parte de Aldo Benítez que Paulo Da Silva no logra conectar.

8'. Buena combinación entre Uribe y Vega, quienes provocan un tiro de esquina a favor de Toluca.

7'. Servicio de Gerardo Flores que no encuentra rematador. Los 'Diablos' han intentado más.

5'. La precisión se hace presente en ambos equipos durante los primeros minutos.

2'. Centro flojo de Alexis Vega que es controlado en dos tiempos por Tiago Volpi.

¡ARRANCA EL PARTIDO ENTRE QUERÉTARO Y TOLUCA!

16:58. En estos momentos, los 22 protagonistas salen al terreno de juego para que se lleve a cabo el protocolo de la Liga Bancomer MX.

16:50. Banca de Toluca | M. Centeno; A. Galindo, A. Ríos, 'Sinha', R. Gómez, E. Brambila y E. Triverio.

16:48. Banca de Querétaro | E. Hernández; R. Peña, A. Hernández, M. Osuna, M. Jiménez, Y. Candelo y C. Fierro.

16:46. Once de Toluca | A. Talavera; A. Benítez, P. Da Silva (C), O. González G. Flores, E. Trejo, J. Méndez, C. Esquivel, P. Barrientos, A. Vega y F. Uribe.

16:43. Once de Querétaro | T. Volpi; D. Escalante, N. Domínguez, J. Bornstein, V. Milke, L. Noriega, J. Gómez, Á. Sepúlveda, E. Benítez, C. Sanvezzo y E. Villa (C).

16:40. Listas las alineaciones de ambas escuadras, en un momento las compartimos.

1630. Resta sólo media hora para que dé inicio el enfretamiento entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca en La Corregidora.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Querétaro - Toluca , además de la más reciente información que surja desde el Estadio La Corregidora. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Hombre a seguir en Toluca | Pablo el 'Pitu' Barrientos se ha tornado la estrella del equipo rojo, dejando atrás a 'Kike' Triverio y Fernando Uribe, en tan poco tiempo ha hecho cosas bastante interesantes, ha sido parte del levantón del equipo con su talento. A balón parado, desde larga distancia, de primer golpe, rapidez, desequilibrio, gambeta, recortes, fortaleza, precisión, pases largos, filtraciones, son algunas de sus cualidades-características, su incursión ha causado revuelo y la afición choricera está encantada.

Hombre a seguir en Querétaro | Camilo Sanvezzo y su inolvidable recuerdo en Querétaro permanecen, mucho menos se va a olvidar si sus actuaciones rememroran y reencarnan esos gritos de gol que estremecían cada jornada en la Corregidora, desde su vuelta su nivel ha sido digno de estar en la titular, de a poco recupera el fondo físico y está por renovar contrato, un jugador esencial del que deriva el gol y es sinónimo del mismo. Olfato, contundencia, corpulencia, disparo de larga distancia y cabeceo le han otrogado 4 tantos en 6 jornadas ubicado en el once.

El estadio de la Corregidora es uno de los establecimientos que más años e historia cuenta, recinto que ya ha sido mundialista y que ha presenciado hasta liga de ascenso además de ser en ocasiones casa de Selección Mexicana. Ubicado en Santiago de Querétaro y llamado en honor a Josefa Ortíz de Domínguez tiene una capacidad de poco más de 45, 575 espectadores.

Entre Querétaro y Toluca hay un resgitro de 21 encuentros afrontados, en donde hay una abismal ventaja de los del Edo. de México, 13 ganados para ellos y apenas la mínima cantidad de 3 para los azules. Restando 5 empates; la última vez que los Gallos sacaron los tres puntos fue en el Clausura 2013, un pasado lejano, si los locales buscan colarse a puestos de 'fiesta grande' tendrán que marcar una proeza y entrar contra cualquier paradigma y registro en contra.

La jornada 15 los 'Diablos Rojos' la disputaron ante unos Xolos de Tijuana que hicieron valer su liderato en el Chivo Córdoba. La localía juagó de mejor manera y tuvo para liquidar desde un principio, el calor a las doce del día empezaba a caer pero un error en la zaga fue a rpovechado por Milton Caraglio que con un recorte sembró al bloque defensivo, mandó a Gabriel Hauche que venció a Talavera con empujarla tras una barrida que anticipó a González. Todavía Uribe y Triverio pudieron emparejar pero Vilar, los largueros y las suerte no favorecieron a los choriceros, consumándose así una reñida fecha para ambos que vitoreó el Piojo y con justa razón pues le aseguró cerrar los juegos de vuelta en casa en liguilla, ventaja más a la cuenta de los fornterizos.

Toluca ya se había enferentado previamente a los Gallos Blancos en este semestre, correpondiendo a las semifianles de copa, mismas de las que salió eliminado también tras una serie de penales que constó de 15 cobros entre ambos. Ahora tienen revancha pero la sede toca en el Bajío, donde a los locales no les va mal. los dirigidos por Cristante van de menos a más en el torneo, desplegando un contundente fútbol donde sus jugadores toman la batuta, mención especial para Enrique Triverio, Fernando Uribe y Pablo Barrientos que han levantado con actuaciones y sobre todo goles que son amores a la escuadra escarlata. Hoy en día están cerca de liguilla pero falta asegurarla al restar dos fechas, pero en el intento de ese juego vertical, los descuidos defensivos se notan y la edad de los centrales igual se distingue, siendo rebasados en ocasiones repetidas.

En la liga vienen de obtener las tres unidades con un 'cuadro alterno' en la Selva tras un grosero error de Patiño, el zaguero guaraní de Jaguares, mismo que su compatriota el 'Pájaro' Benítez aprovechó con un quiebre al portero incluyendo una sencilla definición. Todo esto correspondiente a la fecha 15, el marcador fue de 1-2, Rentería hizo el primero con un soberibio tanto en donde mostró su técnica individual. Vimos que se aprovechó el pésimo momento de los felinos que ahondan en la porcentual; las acciones las dominó el cuadro visitante con facilidad, sobre todo abriendo la cancha y utilizando la velocidad de sus jugadores por bandas, lo que mermó y bastante a los de Sergio Bueno, dado que sus jugadores no tienen cualidades de rapidez.

Querétaro viene en un envión anímico enorme tras ganar la final de la Copa MX ante unas Chivas que presumían de jugar une estupendo fútbol, pero terminaron por caer en la vía de los penales contra un majestuoso Tiago Volpi y los jugadores azules hicieron de las suyas en los cobros. A eso le agregamos que los dirigidos por el 'Rey Midas' vienen siendo contundentes en su juego y el regreso del bombardero brasileño Camilo Sanvezzo ha caído como anillo al dedo, futbolista vital que le quitó sin problemas el puesto a un experto y viejo lobo de mar como Emanuel Villa.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Querétaro - Toluca , correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Corregidora a partir de las 17:00 horas.